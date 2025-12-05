Atlassian koopt Secoda om ‘System of Work’ uit te breiden

Atlassian heeft Secoda overgenomen, een platform dat inzichten in data toegankelijk wil maken voor niet-technische teams. Atlassian wil via Rovo een compleet ‘System of Work’ bouwen, met overnames van verschillende partijen als bouwstenen hiervoor. AI dient de brug te slaan tussen data en daadwerkelijke beslissingen.

Secoda bestaat sinds 2021 en helpt bedrijven om data vindbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen, ongeacht technische achtergrond. Het platform beantwoordt volgens oprichter Etai Mizrahi dagelijks duizenden complexe vragen voor business teams. Het zou daarbij gaan om “vragen die analisten vroeger dagen kostten om te beantwoorden”, zo stelt Mizrahi.

Van spreadsheets naar semantische catalogus

Secoda heeft een oplossing gebouwd dat een compleet overzicht van bedrijfsdata moet weergeven, inclusief de kennis die teams daarover hebben. Door dat te combineren met AI die grip heeft op gestructureerde data, hoeven teams niet meer te wachten op antwoorden. Ze kunnen zelf problemen oplossen, aldus Secoda.

Dat sluit vrij eenduidig aan bij het idee achter Atlassians Rovo-platform, dat via een semantische kennislaag al de menselijke kant van werk in kaart brengt. Rovo bestaat uit drie componenten: Rovo Search voor unified search, Rovo Chat voor conversational UI en Rovo Agents voor taakspecifieke acties. Secoda’s expertise in gestructureerde data vult dat aan.

“Atlassian heeft decennialang de menselijke kant van werk in organisaties in kaart gebracht,” licht Tiffany To uit, EVP of Platform and Enterprise bij Atlassian. De Teamwork Graph contextualiseert werk en relaties, waarna Rovo die kennis bij elk teamlid brengt. “Met Secoda kunnen meer teams hun data verrijken met betekenis en context, waardoor het AI-ready wordt.”

Door Secoda’s vermogen om context uit gestructureerde data te halen, breidt de ‘connected intelligence’ van teams zich verder uit bij Atlassian. Dat moet leiden tot snellere en slimmere beslissingen.

Volgende stap in platformstrategie

Atlassian zet hiermee duidelijk haar overnamestrategie voort. In oktober van dit jaar voltooide het bedrijf al de overname van The Browser Company, maker van de Arc-browser. Ook daar draaide het om het verbinden van verschillende werkapplicaties.

Voor Secoda-klanten verandert er voorlopig weinig, stelt Mizrahi. Het team dat Secoda bouwde, gaat bij Atlassian verder met dezelfde taken. Wel migreert de infrastructuur geleidelijk naar Atlassians Cloud Platform. Het bedrijf belooft daar ruim van tevoren duidelijke plannen en tijdlijnen voor te publiceren. We kunnen dus verwachten dat de integratie van het platform uiteindelijk leidt tot het verdwijnen van Secoda AI als aparte oplossing.