Google maakt nieuwe AI-oplossingen en privacyfuncties bekend op Google I/O, zijn jaarlijkse conference.

De openingskeynote is achter de rug. CEO Sundar Pichai onthulde meer dan tien aankomende oplossingen en updates van bestaande producten. We delen een greep uit de aankondigingen.

AI Test Kitchen

Google werkt al jaren aan LaMDA, een AI-model voor menselijke gesprekken. Inmiddels is het model in staat om natuurlijke gesprekken te voeren over een scala aan onderwerpen. De preview wordt binnenkort beschikbaar. De eerste uitnodigingen zijn verstuurd. Ontvangers krijgen toegang tot de AI Test Kitchen app. De app biedt een interface voor gesprekken met LaMDA.

Google bereidde drie demo’s voor. In de eerste demo, ‘Imagine it’, worden gebruikers gevraagd om een locatie te beschrijven. Vervolgens genereert LaMDA een volledig, origineel scenario op basis van de locatie, zoals hieronder afgebeeld.

In de tweede demo, ‘List It’, voeren gebruikers een doel in. Vervolgens genereert LaMDA een lijstje met taken om het doel te bereiken. Denk aan een doel als ’tuinieren’, waarna LaMDA de stappen uitdraait om van niets naar eigen tuintje te komen. Bezoek aan een tuincenter, leren over planten, de aanschaf van gereedschap, enzovoorts.

De derde demo is vrij spel. Gebruikers voeren een gesprek met LaMDA, en bepalen zelf waar het over gaat. Google demonstreert hoe natuurlijk de AI met mensen praat. Zoals eerdergenoemd is de app uitsluitend op uitnodiging beschikbaar. Google laat niet weten hoe je in aanmerking kan komen.

Samenvattingen van tekst

Google Docs genereert binnenkort automatische samenvattingen van lange documenten. Ook deze functie gebruikt AI voor taalherkenning, net zoals LaMDA. De functie herkent de belangrijkste onderwerpen van lange teksten en draait een korte versie uit. De releasedatum is onbekend.

Google Search

Google Search krijgt een nieuwe functie, ‘Multisearch Near Me’. Je maakt een foto van een object, voegt ‘near me’ in het tekstveld toe en ontvangt een overzicht van plaatselijke winkels die het object verkopen. Denk aan meubels, gereedschap en eten.

De functie bouwt verder op Multisearch. Multisearch werd onlangs geïntroduceerd en maakt het mogelijk om zoekopdrachten met zowel tekst als beeld uit te voeren. Bijvoorbeeld een foto van een t-shirt en een term als ‘strepen’, waarna de zoekresultaten vergelijkbare t-shirts met strepen tonen.

Privacy en security

Daarnaast werkt Google aan meerdere privacy- en security-updates. Allereerst wordt het binnenkort mogelijk om virtuele creditcardnummers in autofill toe te voegen op Chrome- en Android apps.

Virtuele creditcards zijn onder andere verkrijgbaar bij Visa, MasterCard en American Express. De creditcards zijn zelf te beheren, maar uitsluitend geschikt voor online betalingen. Je hoeft bijvoorbeeld niet met een supportmedewerker te bellen om een betaallimiet te wijzigen. Ondersteuning in Chrome- en Android apps maakt het mogelijk om virtuele creditcardnummers automatisch in te laten vullen bij online betalingen.

Ten tweede gaat Google vaker meldingen genereren voor accounts die nog niet met elke veiligheidsmaatregel zijn beveiligd. Gebruikers worden bijvoorbeeld in Gmail of Documents herinnerd aan het feit dat tweestapsverificatie ontbreekt.

Ten derde gaat Google persoonsgegevens op aanvraag uit zoekresultaten verwijderen. Vind je jouw persoonsgegevens terug in de zoekresultaten van Google Search, dan maakt een nieuwe knop het mogelijk om de verwijdering daarvan bij Google aan te vragen.

Tot slot wordt ‘My Ad Center’ later in het jaar gelanceerd. De app maakt het mogelijk in te stellen welke advertenties je wel en niet ontvangt. Daarnaast biedt de app inzicht in alle data die via een account is verzameld, waaronder zoekgedrag.