Windows 11 is volgens Microsoft geschikt om breed te worden uitgerold. Dit betekent dat bedrijven nu echt aan de slag kunnen met de meest recente build van het besturingssysteem.

Meer upgrades

Deze kennisgeving moet ook het gestarte migratieproces nieuw leven in gaan blazen. Volgens The Register liep het aantal uitgevoerde upgrades de laatste tijd langzaam. Zo wachten veel bedrijven met de upgrade omdat Windows 11 nog veel zakelijke functionaliteit moet doorvoeren. Microsoft stelt daarentegen dat bedrijven sneller van Windows 10 naar Windows 11 overstappen.

Verwachtingen voor release 22H2

In de komende grote release van Windows 11, 22H2, wordt het upgraden ietsje moeilijker gemaakt, zo is de verwachting. Op dit moment vereist een upgrade nog geen Microsoft-account. Vanaf versie 22H2 van Windows 11 is voor een upgrade wel een Microsoft- of een zakelijke login-account vereist.

Gelukkig blijft de techgigant de upgrade naar Windows 11 niet opdringen, maar geeft het zo nu en dan via Windows Update advies om toch te upgraden. Windows 10 blijft tot 2025 ondersteund.

