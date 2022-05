Apple verloor 200 miljard dollar in waarde, de kwartaalcijfers van Alphabet stellen teleur en Twitter neemt geen personeel meer aan. De IT-industrie staat wereldwijd onder druk. Nederland gaat niet aan de gevolgen voorbij. “We gaan een periode van grote onzekerheid in”, waarschuwt Techleap-ambassadeur Prins Constantijn tegen het Financieele Dagblad.

De afgelopen twee weken waren een domper voor big tech. Amazon draaide voor het eerst sinds 2015 verlies. De marktwaarde van Apple daalde met 200 miljard dollar. Twitter en Meta nemen voorlopig geen personeel meer aan. Velen presenteerden teleurstellende kwartaalcijfers, waardoor het vertrouwen van investeerders zakt.

Fabrikanten, ontwikkelaars en IT-dienstverleners deden het tijdens COVID-19 goed. Maar COVID-19 was tijdelijk. De vraag naar hardware en software is gedaald onder consumenten. “Inkomsten zakten, kosten stegen”, vertelde analist Raj Shah tegen de Guardian. “Technologiebedrijven gaan doen wat elk ander bedrijf in deze situatie zou doen — minder personeel inhuren, kosten wegwerken, aandringen op productiviteit en investeringen heroverwegen.”

De impact is het zwaarst voor leveranciers en medewerkers die direct met de getroffen organisaties samenwerken. Daar horen niet veel Nederlanders bij. Toch gaan we het voelen, vertelt Prins Constantijn in een interview met het Financieele Dagblad. “De grond trilt. Kapitaalverschaffing komt onder druk te staan.”

Lastige periode

Constantijn is ambassadeur van Techleap, een organisatie die Nederlandse startups ondersteunt met financiering. Techleap ontvangt eens in de zoveel tijd een budget van de Rijksoverheid. Techleap ziet erop toe dat het geld bij veelbelovende tech startups belandt. Daar wordt Constantijn regelmatig bij betrokken. Hij is bekend met het Nederlandse investeerderslandschap.

Volgens Constantijn wordt het in de komende periode lastig voor technologiebedrijven om geld op te halen. “Nu zullen bedrijven hun groeiplannen moeten bijstellen”, stelt hij tegen het Financieele Dagblad. “Bijvoorbeeld door minder agressief uit te breiden in nieuwe markten. En door te kijken waar bespaard kan worden.”

Keerzijde

Zoals eerdergenoemd krijgt Amerika de grootste klappen. Het is niet duidelijk of en wanneer de markt herstelt. COVID-19 had een invloed, maar ook onzekerheid over Oekraïne en de handelsoorlog met China spelen een rol. Grote, Amerikaanse technologiebedrijven zullen minder snel geneigd zijn om internationaal te investeren.

Gelukkig zijn Nederlandse tech startups zelden afhankelijk van Amerikaans geld. ASML en Philips lanceerden onlangs een investeringsfonds van 100 miljoen euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt startups jaarrond aan Europese en Nederlandse subsidies.

Daarnaast kunnen de maatregelen van Amerikaanse organisaties voordelig zijn voor het werven van personeel. Volgens Constantijn is het invullen van vacatures een grotere uitdaging voor startups dan economische onzekerheid. Stoppen grote bedrijven met het aannemen van personeel, dan hebben startups een grotere poel om uit te vissen.

“Een bedrijf als Google kan overal ter wereld mensen aantrekken”, aldus Constantijn. “Daardoor concurreren ze op de arbeidsmarkt volop met nieuwe bedrijven. Het is fijn dat die concurrentie nu misschien wat minder wordt. Deze crisis kan dus ook een beetje lucht brengen.”

