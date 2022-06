Salesforce introduceert de dienst NFT Cloud, waarmee bedrijven en merken zelf non-fungible tokens (NFT’s) kunnen creëren en verkopen. De dienst maakt onderdeel uit van een reeks updates voor Customer 360.

Volgens Salesforce is de komst van NFT Cloud voor veel bedrijven en merken een eenvoudige mogelijkheid Web3-omgevingen voor klantenervaringen in te schakelen. Met de dienst kunnen bedrijven NFT’s minten, beheren en direct via het Salesforce 360-platform verkopen. Het platform helpt bedrijven en merken veilig met klantengegevens te verbinden, zodat zij een compleet overzicht krijgen van de fysieke en digitale omgevingen van deze klanten.

Overige NFT Cloud-voordelen

NFT Cloud moet bedrijven en merken ook helpen op unieke manieren nieuwe doelgroepen aan te spreken met geïntegreerde data. Bovendien kan de loyaliteit van bestaande klanten worden verdiept met virtuele verbindingen. Ook ondersteunt de dienst slimme contracten via een vertrouwd platform. NFPT Cloud is op dit moment nog in een gesloten pilot beschikbaar. Wanneer de dienst algemeen beschikbaar komt, is niet bekend.

De dienst NFT Cloud komt tegelijkertijd met een reeks updates voor Customer 360. Vooral de Marketing Cloud- en de Commerce Cloud-platforms kregen nieuwe functionaliteit. Voor het Marketing Cloud-platform is functionaliteit toegevoegd als triggered campagneberichten, een digitaal command center voor Slack, meer integratie tussen het Salesforce Customer Data Platform en Google Ads, een applicatie voor intelligente e-commerce marketinginzichten, een intelligence controller voor de B2C Commerce Cloud-oplossing en nieuwe AppExchange-partners voor de Marketing and Commerce-oplossing.

Binnen het Commerce Cloud-platform krijgen bedrijven naast de NFT Cloud-dienst betere integratie met sociale media voor Commerce Cloud, functionaliteit voor het snel uitrollen van een marktplaats op het platform, betere overzichten voor klantenservice en complete probleemloze winkelervaringen.

De meeste oplossingen zijn per direct beschikbaar. Ook volgen er features in de loop van deze maand of in het derde kwartaal van dit jaar.

