Paul Cormier stapt op als CEO van Red Hat. Matt Hicks, huidig hoofd van Products and Technologies, staat voortaan aan het roer.

Tijdens de Red Hat Summit in mei 2022 ontstond het gerucht dat Cormier zou pensioneren. De topman werkt sinds 2001 voor Red Hat en startte in 2020 als CEO. Van een pensioen blijkt geen sprake. Cormier vervangt zijn leiderschapsrol met een positie in de raad van bestuur.

“Ik denk niet dat Red Hat zichzelf had gevonden zonder Paul Cormier”, reageerde Stephanie Wonderlick, VP Brand Experience en Communications bij Red Hat.

Geen Red Hat zonder Cormier

In 2003 stond Cormier aan het hoofd van de engineering-afdeling. Hij zag toe op de eerste lancering van Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Vandaag de dag is RHEL niet meer weg te denken uit de industrie, maar toentertijd was het een controversieel product.

In de jaren voor RHEL stond Red Hat bekend om Red Hat Linux, een distro voor developers. Een jaar na de lancering van RHEL werd Red Hat Linux niet meer ondersteund.

De overstap zorgde voor onrust. Later zei Cormier dat medewerkers van Red Hat in die tijd weinig interesse hadden in RHEL. Zij werkten liever met Red Hat Linux. Ook eindgebruikers waren ontevreden. Zij vonden dat Red Hat de eerste klanten in de steek liet.

Grootbedrijven zagen het anders. Bij hen viel RHEL in de smaak, wat het latere succes verklaart. In 2012 werd Red Hat ’s werelds eerste open-source bedrijf met een marktwaarde van 1 miljard dollar.

Inmiddels is RHEL de meestgebruikte Linux-distro voor grootbedrijven. Ongeveer negentig procent van de Fortune 500 werkt met het besturingssysteem.

