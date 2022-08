Nvidia heeft nieuwe functionaliteit voor het Omniverse-platform voor het creëren van virtuele omgevingen aangekondigd. Gebruikers mogen meer AI-functionaliteit en integratiemogelijkheden verwachten.

Volgens Nvidia helpt de uitbreiding van Omniverse ontwikkelaars bij het makkelijker en sneller bouwen van virtuele werelden en content. Daarnaast bieden de nieuwe mogelijkheden meer integratiemogelijkheden met andere 3D-ontwikkelomgevingen. Denk aan oplossingen als PTC Creo, SideFX Houdini, Unity en het Siemens Xcelerator platform.

Nieuwe AI-tooling

De meest in het oog springende nieuwe functionaliteit is de komst van de Nvidia Omniverse Avatar Cloud Engine. Dit is een suite van AI-modellen en -diensten die het bouwen en uitrollen van virtuele assistenten mogelijk maakt.

Andere nieuwe tools zijn Omniverse Kit, Omniverse Audio2Face, Omniverse Machinima en Omniverse DeepSearch. Omniverse Kit moet de snelheid en de prestaties van verschillende app 3D-workflows versnellen. Met Omniverse Audio2Face krijgen ontwikkelaars de beschikking over een AI-tool voor het maken van gezichtsanimaties uit audiobestanden, zodat realistische emoties kunnen worden getoond.

Omniverse Machinima zijn gratis 3D assets van de Post Scriptum-, Beyond the Wire- en Shadow Warrior 3-games, in combinatie met nieuwe op AI gebaseerde animatietools. Omniverse DeepSearch biedt Omniverse Enterprise-gebruikers de mogelijkheid AI in te zetten voor verbeterde zoekfunctionaliteit via een grote untagged 3D asset databases met visuals op basis van natural language.

Introductie Nvidia Modulus

Daarnaast presenteert Nvidia Modulus, een natuurkundig machine learning-framework. ML-modellen op basis van dit framework zouden tot 4000 en zelfs 100.000 keer sneller werken. Dit is afhankelijk van de applicatie die de modellen gebruikt. Ook bieden de modellen meer accuratesse en leveren zo meer realistische simulaties. Dit framework is nu beschikbaar als een extensie voor Omniverse.

Connectors en overige functionaliteit

Verder introduceert de AI en chipgigant voor zijn virtuele platformomgeving 11 nieuwe Omniverse Connectors. Deze connectors integreren met oplossingen van partners op het gebied van industriële-, ontwerp-, simulatie- en CAD-software ecosystemen. Hierdoor zijn er nu in totaal 112 van dit soort connectors beschikbaar.

Ook komt Nvidia met enkele updates van zijn standaard simulatietechnieken voor materialen, natuurkundige zaken en licht in de diverse virtuele of metaverse-omgevingen.

Tip: Nvidia ziet metaverse als basisnetwerk voor toekomstig internet