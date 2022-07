Nvidia ziet het metaverse niet als een virtuele omgeving, maar als een basisnetwerk voor het toekomstige internet. Dit blijkt uit een gesprek tussen ZDnet en de voor 3D-ontwikkelingen verantwoordelijke Nvidia executive Richard Kerris.

Volgens de Nvidia executive is het metaverse niet zozeer een virtuele wereld waarin mensen elkaar gaan ontmoeten, maar een nieuw netwerk dat de basis moet vormen voor het toekomstige internet. De standaarden en frameworks van dit netwerk zorgen ervoor dat gebruikers zich van 3D-omgeving naar 3D-omgeving kunnen begeven, zonder zich zorgen te maken over welk device zij gebruiken. Net zoals we momenteel van website naar website surfen.

USD-technologie

Het opzetten van dit nieuwe onderliggende 3D-netwerk vereist nieuwe technologie. Eén van de basisprincipes die hiervoor wordt ontwikkeld is universal scene description (USD). Dit is eigenlijk de ‘taal’ voor deze omgevingen, vergelijkbaar met wat HTML voor huidige websites is. USD is door Pixar ontwikkeld en sinds 2016 open-source. Het biedt een gemeenschappelijke taal voor het definiëren, samenstellen en bewerken van 3D data.

Met USD kunnen verschillende zaken in 3D-omgevingen worden beschreven, van bliksem tot zwaartekracht. Vervolgens zorgt 3D rendering binnen deze omgevingen ervoor dat gebruikers geen bestanden hoeven te delen, maar zich vrijuit in omgevingen kunnen bewegen.

Digital twins

Volgens Kerris is Nvidia al langere tijd bezig zich te kwalificeren in het bouwen van 3D-omgevingen met behulp van USD. De organisatie bouwt eerst simulaties voordat het fysieke prototypes bouwt. Met deze technologie kunnen bedrijven bijvoorbeeld betere digitale twins ontwikkelen.

Ook ontwikkelt de AI- en processorgigant met zijn Omniverse-portfolio een platform dat een besturingssysteem voor het metaverse moet vormen. Gebruikers kunnen hier oplossingen en toepassingen bovenop bouwen, aldus de Nvidia executive.

