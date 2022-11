De overname van Remix stelt Shopify in staat om nieuwe ontwerpfunctionaliteit voor developers en eindgebruikers te leveren.

Shopify is niet meer weg te slaan uit de e-commerce sector. De overname van Remix breidt de ontwerpfunctionaliteit van het platform uit. Remix werd ontwikkeld door oprichters Ryan Florence en Michael Jackson, een ex-engineer van Twitter. De technologie helpt developers bij het ontwikkelen van React tools voor het ontwerpen van user interfaces.

Shopify

Shopify heeft in het verleden met meerdere softwareprojecten van Florence en Jackson gewerkt. Het duo is onder andere verantwoordelijk voor React Router, een populaire development tool.

Shopify gebruikte React Router voor de ontwikkeling van front-end development framework Hydrogen. Florence en Jackson drukten met meerdere softwareprojecten een stempel op de industrie, waardoor de interesse van Shopify geen verrassing mag heten.

“Je zult veel meer van het Remix framework in de praktijk gaan terugzien”, vertelde het nieuwe moederbedrijf. “Daarnaast zal Shopify de technologie gebruiken in haar eigen projecten. Zo wordt het development platform van Shopify met verloop van tijd uitgerust met eersteklas support voor Remix.”

Moeilijke periode

Eerder dit jaar nam Shopify fulfillment-oplossing Deliverr over voor 2,1 miljard dollar. In april maakte het bedrijf de overname van Dovetail bekend, een beheertool voor influencer marketing-campagnes. Met de overname van Remix verbetert Shopify processen in het volledige ecosysteem.

Het tweede kwartaal van 2022 was een moeilijke periode voor Shopify. De organisatie herstelde in het derde kwartaal en probeert het momentum vast te houden. Shopify investeert in overnames om het tij te keren. De tijd leert of de aankoop van Remix zijn vruchten afwerpt.