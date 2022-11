Deloitte en AWS gaan samen cloudgebaseerde bankdiensten ontwikkelen. Hiermee kunnen financiële organisaties zelf digitale bankdiensten introduceren en fintech-oplossingen moderniseren.

Binnen de samenwerking brengt de IT-integrator zijn ConvergePROSPERITY BankingSuite-platform naar de public cloud van AWS. AWS voegt hier eigen fintech-oplossingen aan toe. Deze diensten zijn de contact centeroplossing Amazon Connect, de klantinteractie-omgeving Amazon Pinpoint en Amazon Cognito voor meer security voor eindgebruikers van de bankdiensten.

Betere fintech-ervaringen

De partijen willen hiermee financiële dienstverleners betere fintech-ervaringen bieden, zowel voor klanten als voor het vervangen van hun legacy fintech-platforms. Ook moet de samenwerking financiële dienstverleners helpen bij het op de markt brengen van nieuwe innovatieve producten en diensten.

ConvergePROSPERITY BankingSuite on AWS moet financiële dienstverleners helpen met het sneller lanceren van verschillende financiële diensten, vooral voor bankieren. De oplossing biedt hiervoor een soort digitale backoffice om in een enkele omgeving al hun klanten in de gaten te houden en verschillende ‘ready-to-deploy’ bankdiensten uit te rollen.

Daarnaast kunnen financiële dienstverleners het platform gebruiken voor een dienst die het mogelijk maakt cryptovaluta aan te kopen. Ook biedt het factureringsmogelijkheden voor mkb’ers. Al deze diensten kunnen ook via een mobiele applicatie worden uitgevoerd. De toegevoegde AWS-diensten moeten daarbij voor meer klantinteractie en -tevredenheid zorgen.

Het platform is per direct beschikbaar en wordt al enige tijd door Western Union getest. De geldtransactiegigant heeft eerder dit jaar ConvergePROSPERITY BankingSuite on AWS gebruikt voor het introduceren van een nieuw digitaal bankierplatform in Duitsland, Polen en Roemenië.

