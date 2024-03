Het geld zal worden geïnvesteerd in onderzoek naar en ontwikkeling van AI, evenals kwantitatieve en kwalitatieve data. Ook heeft het bedrijf plannen voor uitbreiding in Amerika.

TheyDo is opgericht in 2019 en biedt een platform voor ‘journey management’. Dit houdt onder andere in het in kaart brengen van klantactiviteiten, zoals een klant die zich zorgen maakt over de data die hij met het bedrijf moet delen. “Met TheyDo kunnen bedrijven strategie, planning en uitvoering van de journey allemaal vanuit een centrale plek doen”, aldus het bedrijf.

Nu heeft het bedrijf 34 miljoen dollar opgehaald, omgerekend zo’n 31 miljoen euro. In december 2022 wist het bedrijf een investering van 12 miljoen euro veilig te stellen. Hierdoor komt het totaal aan investeringen in het Amsterdamse TheyDo uit op net geen 50 miljoen dollar.

Het nieuwe kapitaal komt binnen onder leiding van Blossom Capital, samen met de bestaande investeerders Arches Capital en Innovation Quarter. Ook hebben nieuwe investeerders zich aangesloten, waaronder Steven van Belleghem, Highsage Ventures en 20Sales.

“Sinds onze initiële investering is er sprake van een zeer duidelijke groei in de marktvraag bij grote ondernemingen. TheyDo is een pionier in deze categorie en het product wordt alleen maar waardevoller, omdat er snel nieuwe functies worden toegevoegd. Gezien de duidelijke kansen die voor ons liggen, wilden we onze investering graag verdubbelen en het team blijven bijstaan in hun ambitieuze plannen”, reageert Ophelia Brown van Blossom Capital.

Uitbreiden

Met het geld wil TheyDo zijn platform verder verbeteren door te focussen op AI en het integreren van kwantitatieve en kwalitatieve data. Dit zal onder andere worden bereikt door het wereldwijde personeelsbestand van 70 werknemers dit jaar uit te breiden naar 100 medewerkers. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de uitbreiding in Amerika, waar het bedrijf kansen ziet om de groei voort te zetten.

