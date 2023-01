Volgens ingewijden wil de techgigant ChatGPT gebruiken om een zoekmachine te creëren en de concurrentie met Google op te voeren.

Microsoft werkt naar verluidt aan een zoekmachine op basis van ChatGPT. Het AI-model werd ontwikkeld door OpenAI, een startup die in 2019 één miljard dollar aan groeigeld ontving van Microsoft.

Google vreest dat de komst van ChatGPT een risico vormt voor traditionele zoekmachines, waaronder Google Search. Volgens de New York Times heeft CEO Sundar Pichai onlangs honderden vergaderingen “omgegooid” om het risico minimaliseren.

Microsoft wil ChatGPT naar verluidt gebruiken om terrein te winnen op de markt voor zoekmachines. Dat vertelden twee ingewijden onlangs tegen website The Information.

Een nieuwe manier van zoeken

Microsoft kondigde vorig jaar in een blogpost aan dat het van plan was om DALL-E te integreren in Bing Image Creator. DALL-E is een ander AI-model van OpenAI. De integratie zou gebruikers in staat stellen om beelden te genereren met tekstuele beschrijvingen.

Microsoft heeft niets bevestigd over de manier waarop ChatGPT voor een nieuwe zoekmachine gebruikt zou worden. De techgigant zou het model kunnen toepassen om zoekvragen met AI-gebaseerde teksten te beantwoorden.

De bronnen van The Information stellen dat de meeste zoekresultaten door mensen geschreven zullen blijven, aangezien ChatGPT niet is bedoeld om “het web voortdurend te scrapen of real-time informatie te leveren zoals een zoekmachine doet”.