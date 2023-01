De Wall Street Journal laat weten dat OpenAI gesprekken voert over een overnamebod dat het bedrijf zou waarderen op 29 miljard dollar (ongeveer 28 miljard euro). De dagkrant vernam het nieuws van ingewijden.

Elon Musk en Sam Altman richtten OpenAI in 2015 op als onderzoeksstichting. Later veranderde de organisatie in een winstgedreven bedrijf. De switch maakte het mogelijk om financiering te verzamelen voor de ontwikkeling van tools als ChatGPT.

ChatGPT bootst mensachtige teksten en gesprekken na op basis van vragen. OpenAI heeft onlangs grote deals gesloten met bedrijven als Microsoft, waardoor zij de technologie kunnen implementeren in eigen platforms.

In 2019 investeerde Microsoft 1 miljard dollar in OpenAI. De techgigant werd een voorkeurspartner. Het gerucht gaat dat Microsoft op dit moment werkt aan een Bing-achtige zoekmachine op basis van ChatGPT.

Veelbelovend

OpenAI bracht in 2021 een reeks AI-tools uit die de aandacht trokken, waaronder beeldgeneratiemodel DALL-E 2 en chatbot ChatGPT. Volgens de Wall Street Journal vertelt OpenAI in gesprekken met investeerders dat het grote omzetstijgingen verwacht in de komende jaren.

CEO Altman beweert naar verluidt dat het bedrijf binnenkort tot 1 miljard dollar aan jaarlijkse inkomsten zal kunnen genereren, onder andere door consumenten en bedrijven te laten betalen voor producten die op dit moment gratis zijn.

Als de aandelenverkoop doorgaat zou OpenAI de waardering van een eerder overnamebod verdubbelen (14 miljard dollar). Het bedrijf maakt kans om een van de hoogst gewaardeerde Amerikaanse startups te worden.

