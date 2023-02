De aanpassingen aan Google Chrome werden werden aangekondigd in december.

Google rolt nu op grote schaal de geheugen- en energiebesparingsmodi uit voor Chrome op Mac, Windows, Linux en Chromebooks, meldt 9TO5Google. De nieuwe functies, genaamd Memory en Energy Saver, zijn standaard ingeschakeld, maar kunnen worden in- en uitgeschakeld via Chrome Settings > Performance (in de zijbalk).

De geheugenbesparing

De Memory Saver maakt automatisch “geheugen vrij van inactieve tabbladen” om andere pagina’s en apps op je computer meer resources te geven. Inactieve pagina’s blijven zichtbaar in de tabbladenstrook en worden onmiddellijk opnieuw geladen wanneer u ernaar navigeert.

In de adresbalk geeft Chrome aan – met een snelheidsmeterpictogram – dat het tabblad bevroren was en “Weer actief” is.

Chrome wordt beschouwd als een geheugenintensieve browser omdat elk tabblad als een afzonderlijk proces, of programma, wordt uitgevoerd, waardoor de hardwarevereisten toenemen. Memory Saver verlaagt het hardwaregebruik door achtergrondtabbladen uit te schakelen die niet actief worden gebruikt.

De snelkoppelingen van de achtergrondtabbladen verschijnen nog steeds boven de adresbalk van Chrome. Dit betekent dat ze indien nodig snel opnieuw kunnen worden geopend, maar dat de inhoud ervan uit het geheugen van de browser wordt verwijderd.

Als gebruikers problemen ondervinden met de geheugenbesparing, biedt Chrome de mogelijkheid om handmatig pagina’s toe te voegen aan de lijst “Deze sites altijd actief houden”. Gebruikers kunnen deze functie ook gebruiken als ze niet graag wachten op het verversen van tabbladen nadat ze weg zijn geweest van een apparaat.

Google beweert dat “Chrome tot 30 procent minder geheugen gebruikt” met Memory Saver. Bovendien kan de functie worden gebruikt om “je actieve video- en gamingtabbladen soepel te laten werken”.

De energiebesparing

De Energy Saver is waar “Chrome batterijvermogen bespaart door achtergrondactiviteit en visuele effecten te beperken”, aldus Google. Dit omvat animaties en soepel scrollen, evenals verlaagde videoframesnelheden. Google waarschuwt echter dat gebruikers “veranderingen in gaming en videoprestaties” kunnen opmerken wanneer deze actief zijn. Als Energy Saver actief is, wordt het echter weergegeven door een bladpictogram rechts van de Omnibox, waardoor gebruikers de functie snel kunnen uitschakelen als ze in de problemen komen.

Google heeft nog niet aangegeven hoeveel energie de functie kan besparen, dit hangt waarschijnlijk af van de hardware van het systeem.