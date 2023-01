Een aankomende functie maakt het mogelijk om Google Chrome-extensies per website te configureren.

Chrome maakt het reeds mogelijk om extensies in- en uit te schakelen, maar instellingen per website ontbreken.Dat kan binnenkort veranderen.

Reddit-gebruiker Leopeva64-2 ontdekte dat Google aan een nieuwe functie werkt waarmee gebruikers extensies in- en uit kunnen schakelen per website.

Instellingen

De functionaliteit is op dit moment alleen toegankelijk via het extensiemenu. Gebruikers kunnen extensies nog niet wijzigen via de algemene instellingen.

Als onderdeel van de update lanceert Google een vernieuwd extensiemenu om extensies voor afzonderlijke webpagina’s te configureren.

Sommige extensies maken het reeds mogelijk om extensies per webpagina in- en uit te schakelen. De update biedt een geïntegreerd menu voor alle extensies in de browser.

Releasedatum

Enkele gebruikers probeerden de nieuwe functie in de Chrome Beta. Niemand kreeg de technologie aan de praat. Het is mogelijk dat Google de functie heeft gepubliceerd als A/B-test.

De releasedatum is op het moment van schrijven onbekend. Google heeft verschillende belangrijke updates doorgevoerd sinds de lancering van Chrome v100, waaronder memory- en energiebesparingsinstellingen.

