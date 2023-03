Google One maakt de VPN-dienst beschikbaar voor elke gebruiker. Voorheen was de VPN-dienst alleen toegankelijk voor gebruikers met een Platinum-abonnement van 2 terabyte of meer.

Naast VPN introduceert Google in de VS een “dark web report”-functie om gebruikers te helpen persoonlijke informatie te beschermen die mogelijk op het dark web is blootgesteld. Google One is een cloudopslagdienst die gebruikers extra opslagruimte biedt voor Google Drive, Gmail en Google Photos.

In de basis wordt 100 gigabyte aan opslagruimte geboden, in tegenstelling tot de standaard 15 gigabyte die gratis wordt aangeboden bij elk Google-account. Gebruikers kunnen desgewenst extra opslagruimte kopen.

Van opslag naar beveiliging

Na de focus op opslag, richt Google zich nu op het toevoegen van beveiligingslagen aan de dienst. VPN by Google One is ontworpen om gebruikers meer bescherming te bieden wanneer ze het internet opgaan, ongeacht de apps of browsers die ze gebruiken. De dienst schermt internetsessies af van hackers of netwerkbeheerders door IP-adressen te maskeren, waardoor het voor websites en apps onmogelijk wordt om gebruikersactiviteiten te volgen of hun locatie te bepalen.

De nieuwe dark web report-functie van Google controleert het verborgen web op gestolen informatie en waarschuwt gebruikers als hun gegevens worden blootgelegd. Bijvoorbeeld als de persoonlijke gegevens van een gebruiker, zoals zijn naam, adres, e-mail, telefoonnummer of sofinummer, op het dark web worden gevonden. In dat geval begeleidt de dienst gebruikers bij het beschermen van die informatie.

Het dark web rapport toont ook gerelateerde informatie die kan worden gevonden in die datalekken, en de informatie in het bewakingsprofiel kan op elk moment worden verwijderd.

Naast de verbeterde beveiligingsfuncties hebben Google One-plannen uitgebreide cloudopslag, bewerkingsfuncties zoals Magic Eraser in Google Photos, toegang tot deskundige ondersteuning en andere voordelen bij Google.

VPN-toegang wordt vanaf vandaag uitgerold naar alle Google One-leden en zal de komende weken beschikbaar zijn voor gebruikers in 22 landen op Android-, iOS-, Windows- en Mac-apparaten.

De dark web report-functie zal de komende weken ook beschikbaar zijn voor leden van alle Google One-plannen in de VS.

Lees ook: Google biedt nu client-encryptie voor Gmail en Calendar