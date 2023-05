Om gebruikers te helpen bij het identificeren van legitieme afzenders, introduceert Google binnenkort blauwe vinkjes naast de namen van geselecteerde afzenders in Gmail.

De blauwe vinkjes zullen worden toegevoegd aan bedrijven die de bestaande functie Brand Indicators for Message Identification (BIMI) van Gmail al hebben overgenomen. BIMI vereist dat verzenders sterke authenticatie gebruiken en hun merklogo verifiëren om het als avatar in e-mails weer te geven.

Met deze laatste update kunnen gebruikers berichten van legitieme afzenders herkennen en onderscheiden van imitators.

Bijna elk platform heeft tegenwoordig vinkjes

De blauwe vinkjes hebben onlangs de aandacht getrokken vanwege de lopende saga rond het verificatieproces van Twitter. Het begon allemaal toen de sociale mediagigant, eigendom van Elon Musk, verificatie begon te verkopen.

Onlangs verwijderde Twitter officieel zijn oude blauwe vinkjes, terwijl een storing ze kortstondig terugbracht voor sommige gebruikers die hun bios bijwerkten. Twitter is echter niet de enige dienst die blauwe vinkjes aanbiedt. YouTube, Pinterest, TikTok en verschillende andere digitale platforms hebben hun eigen versie van verificatie.

In maart trad Meta in de voetsporen van Musk en lanceerde betaalde verificatievinkjes, terwijl LinkedIn onlangs zijn eigen verificatiebadges introduceerde.

Binnenkort

In een blogpost schreef Google: “Sterke e-mailverificatie helpt gebruikers en e-mailbeveiligingssystemen bij het identificeren en tegenhouden van spam en stelt afzenders ook in staat hun merkvertrouwen te benutten. Dit vergroot het vertrouwen in e-mailbronnen en geeft lezers een meeslepende ervaring, waardoor een beter e-mailecosysteem voor iedereen ontstaat.”

Wanneer gebruikers met de muis over het blauwe vinkje naast de naam van een afzender gaan, zien ze een kort bericht dat aangeeft dat de afzender heeft geverifieerd dat hij eigenaar is van het domein en het logo in de profielafbeelding.

De blauwe vinkjes worden vanaf vandaag uitgerold over zowel Workspace- als persoonlijke Google-accounts en gebruikers zullen ze waarschijnlijk snel gaan zien.

