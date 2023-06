ServiceNow integreert steeds meer AI-functionaliteit in zijn platform. Onlangs werd de AI-chatbot Now Assist for Virtual Agent geïntroduceerd.

De generatieve AI-chatbot moet medewerkers helpen makkelijker en sneller zakelijke informatie boven water te krijgen. Dit op basis van natural language zoekvragen. De AI-chatbot geeft antwoorden in tekst, afbeeldingen, video’s en zelfs code.

Medewerkers kunnen de tool gebruiken voor het onder meer automatisch beantwoorden van standaard ondersteuning =svragen of, in het geval van ontwikkelaars, met het sneller vinden van stukjes code.

Uitbreiding bestaande virtuele assistent

De tool is een uitbreiding van de bestaande virtuele assistent Virtual Agent. De AI-chatbot geeft nu meer directere antwoorden op vragen van gebruikers en doet dit op een heldere manier. Verder kan de AI-tool niet alleen zijn antwoorden baseren op de eigen kennisdatabase van bedrijven, maar ook uit externe bronnen.

De tool draait op een tweetal eveneens onlangs uitgebrachte AI-tools van ServiceNow; Generative AI Controller en Now Assist for Search.

De eerste tool laat deployments van het ServiceNow-platform integreren met de LLM AI-modellen van OpenAI, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van scripts of ingewikkelde code. De tool is beschikbaar via een cloudgebaseerde OpenAI API of via Microsoft Azure OpenAI Service. Met Now Assist for Search kunnen ServiceNow-gebruikers data halen uit de eigen interne systemen op basis van natural language-zoekvragen.

Now Assist for Virtual Agent is nu voor een geselecteerd aantal klanten beschikbaar. De AI-tool moet in september algemeen beschikbaar komen.

