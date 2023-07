De binnenkort te lanceren Twitter-concurrent Threads van Meta zal niet direct in de EU beschikbaar zijn. Dit schrijft de Ierse krant Independent op basis van een verklaring van de Ierse privacytoezichthouder DPC.

Volgens de DPC-woordvoerder, schrijft de Ierse krant, is het voorlopig niet zeker of de Threads-dienst van Meta ook in de EU beschikbaar komt. De toezichthouder geeft aan dat het de komst van deze dienst niet blokkeert en dat de social mediagigant zelf een lancering in de EU nog uitstelt. Meta zelf geeft geen commentaar.

De dienst moet deze week wel beschikbaar komen in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk.

Data-gebruik mogelijk in strijd met GDPR

De nieuwe dienst Threads, die moet gaan concurreren met het tegenwoordig zeer wispelturige Twitter, is een spin-off van Instagram. Threads gebruikt onder meer de gezondheids-, locatie-gegevens van Instagram-gebruikers, maar ook de zoekgeschiedenis en andere gevoelige informatie. Dit kan mogelijk in strijd zijn met de binnen de EU geldende GDPR-regelgeving.

In een eerder stadium blokkeerde de DPC de introductie van advertenties in de messagingdienst WhatsApp van Meta. Dit omdat hiervoor data van Facebook en Instagram zou worden gemixt. In de VS, waar minder zware privacywetgeving geldt, is het combineren van (persoonlijke) data uit twee bronnen wel toegestaan.

