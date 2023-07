In de nieuwe Windows 11 preview build verandert Microsoft de manier waarop het notificaties toont in de taakbalk.

Het gaat om Build 23511, die voor Insiders in de Dev Channel beschikbaar is. Microsoft probeert in de build nieuwe functies, met de intentie om ze over een aantal maanden uit te rollen naar het grote publiek. De opvallendste update richt zich op het tonen van notificaties in de taakbalk.

De huidige Windows 11-versie toont het besturingssysteem rechts onderin het scherm een nummer. Dit nummer vertegenwoordigt hoeveel notificaties je als gebruiker nog open hebt staan. Als je de notificaties afhandelt, is het getal weer nul.

Het getallensysteem verdwijnt in Build 23511. In plaats daarvan is er een bel-icoon te zien. Als er nieuwe notificaties zijn, zal het icoontje oplichten. Het houdt rekening met de accentkleur van het systeem. Bij geen notificaties zal het bel-icoon leeg zijn. Onderstaande afbeelding laat zien hoe dat er in de praktijk uitziet.

Microsoft test in Build 23511 ook nog een nieuwe manier voor het tonen van een preview van een file in het startmenu. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld met de cursor op een Word-document plaats, dan krijgen ze onder meer de titel en de locatie van het bestand te zien. Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor gebruikers die met een AAD-account (binnenkort Microsoft Entra ID) ingelogd zijn op Windows 11 Pro of Enterprise.