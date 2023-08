Een interne Microsoft-tool kan verborgen en onaangekondigde features inschakelen in preview-builds van Windows 11.

In een recente ‘bug bash quest’ in de Feedback Hub van Microsoft is een link naar StagingTool gespot, schrijft Windows Central. Met de interne tool kunnen Microsoft-ontwikkelaars en andere testers nieuwe features in Windows 11 testen terwijl zij worden gebouwd. StagingTool zou lijken op tooling van andere leveranciers, zoals ViveTool en Mach2.

Daarnaast geeft de tool mogelijkheden om A/B-testen te ‘overrulen’ om toegang te krijgen tot functionaliteit, of de features nu officieel beschikbaar zijn of niet.

Feature ID’s

De tool gebruikt een command line waar met ‘feature ID’s’ bepaalde functionaliteit aan en uit kan worden gezet. Inmiddels zouden via GitHub al meerdere van die feature ID’s worden gedeeld en worden toegevoegd.

De link naar de tool is inmiddels verwijderd, maar wordt op grote schaal gedeeld.

