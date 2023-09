Microsoft is begonnen met het uitrollen van de met generatieve AI-functionaliteit uitgeruste versie van Paint, Paint Cocreator, naar Windows Insiders in de Dev- and Canary-kanalen. De functie is gebaseerd op de DALL-E van OpenAI.

Met de nieuwe versie van Paint, Paint Cocreator, kunnen Windows-gebruikers straks digitale beelden maken op basis van tekst prompts. Met een paar woorden kan dan prachtige kunst worden gemaakt, geeft Microsoft aan. De applicatie krijgt wel een betaalmodel in credits.

Strenge gebruiksvoorwaarden

Voor Paint Cocreator handhaaft Microsoft opvallend strenge gebruiksvoorwaarden. Zo wordt binnen de tool content filtering toegepast voor het voorkomen dat schadelijke, agressieve of onzedelijke beelden worden gemaakt.

Deze filtering vindt plaats op basis van policies die de techgigant hanteert voor het bewaken van zijn normen op het gebied van onder meer menselijke waardigheid, diversiteit en inclusiviteit.

Verder mogen gebruikers geen beelden maken die de privacy van anderen aantast of in strijd zijn met de wet- en regelgeving in hun land.

De beschikbaarheid van deze tool richt zich in eerste instantie op Windows Insiders in de Dev- en Canary-kanalen. Zij moeten hiervoor over Paint-versie11.2309.20.0 of hoger beschikken en komen op een wachtlijst te staan. De juiste Insiders kunnen zich op de wachtlijst aanmelden door op de nieuwe Cocreator-knop te klikken in hun Microsoft-account.

Eenmaal toegelaten, krijgen gebruikers 50 gratis credits voor het maken van beelden.

De intelligente versie van Paint Cocreator is nu nog alleen beschikbaar in de VS, het VK, Frankrijk, Canada, Italië en Duitsland. Prompts kunnen ook alleen in het Engels worden gesteld.

