Microsoft zet de rem op de introductie van een IoT security add-on in zijn zakelijke Microsoft 365 E5-tier. Dit als gevolg van onverwachte ‘systeemuitdagingen’. Partners die al weet hebben van de prijzen van de add-on, worden opgeroepen het product voor nu nog niet te verkopen.

In een bericht aan partners geeft Microsoft aan dat het de release van de zogenoemde ‘Microsoft Defender for IoT – Enterprise Internet of Things Device License’ –add-on voor zijn Microsoft 365 E5-tier uitstelt. Reden van dit uitstel zou zijn dat de techgigant onverwachte ‘systeemuitdagingen’ is tegengekomen.

Prijslijst al naar partners

De add-on zou deze maand beschikbaar komen, maar is nu uitgesteld tot 1 november van dit jaar. Partners hebben tegelijkertijd met het uitstelbericht een prijslijst gekregen van de licenties voor de uitgestelde add-on.

Ook zouden de licenties al te koop zijn, maar partners zouden dat volgens de techgigant moeten negeren en het product voor nu nog niet verkopen aan klanten. Microsoft heeft nog geen reactie gegeven op de feiten, schrijft The Register.

Microsoft 365 E5-tier

Microsoft 365 E5 is een uitgebreide zakelijke SaaS-bundel van de techgigant. Bedrijven krijgen hiermee een reeks van productiviteitsapplicaties, maar ook Teams Calling en Power BI. De bundel is verder voorzien van diverse geavanceerde functionaliteit, waaronder security-tools, compliance, spraak- en analytische-mogelijkheden die niet in andere bundels beschikbaar zijn.

