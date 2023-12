Google geeft AI-model Gemini 1.0 uit. Het zorgt meteen voor de grootste upgrade van AI-chatbot Bard en zal in de komende maanden uitrollen naar verschillende Google-producten. GPT-4 krijgt er zo een concurrent bij en dat heeft ook gevolgen voor Microsoft Copilot.

Google stelt Gemini 1.0 voor als ‘het meest capabele en algemene model dat we ooit hebben gebouwd.’ Het PaLM 2-model dat we reeds kennen van deze speler in bijvoorbeeld Google Bard, heeft er dus een krachtig broertje bij.

Of eigenlijk moeten we zeggen dat er drie broertjes bij zijn gekomen. De grootste versie zit verpakt in Gemini Ultra en dient voor het verwezenlijken van zeer complexe taken. Gemini Pro schaalt mee naar gelang de moeilijkheid van de taak. Tot slot heeft Google nog Gemini Nano gebouwd voor beperkte rekenkracht. Met dit laatste efficiënte model is het AI-model te verkopen als een flexibel model dat op alle soorten hardware kan draaien ‘van datacenters tot mobiele toestellen’.

Next-gen AI-model voor Bard

De lancering van Gemini 1.0 geeft Google meteen de mogelijkheid om zijn AI-chatbot Bard van de grootste update ooit te voorzien. Bard zal onmiddellijk draaien met Gemini Pro, de verfijnde versie die op een hoger niveau kan redeneren, plannen en begrijpen. De uitbreiding naar meerdere talen dan Engels, zijn voorlopig nog toekomstplannen.

Gemini is een AI-model dat meerdere types data kan verwerken. In die eigenschap blinkt het zelfs uit. “Met een score van 90,0% is Gemini Ultra het eerste model dat beter presteert dan menselijke experts op het gebied van MMLU (massive multitask Language Understanding), dat 57 onderwerpen combineert, waaronder wiskunde, natuurkunde, geschiedenis, rechten, geneeskunde en ethiek, voor het testen van zowel algemene kennis als het probleemoplossend vermogen.”

De prestaties van Gemini zijn verbluffend, maar let hier wel op dat Google voor de testen de meest krachtige variant, Ultra, heeft laten strijden. Maar onderschat daarom de mogelijkheden van de andere versies van Gemini niet. Het gaat om een next-generation AI-model dat vanaf de opbouw getraind is om meerdere types data te verwerken. Een benadering die concurrenten zoals ChatGPT, van OpenAI, niet gebruikten.

Concurrentie voor Microsoft Copilot

Google wil de invloed van Gemini niet beperken tot Bard. Daarom plant het in de komende maanden het AI-model nog te brengen naar diensten zoals Ads en Duet AI. Een stevigere integratie in de browser Chrome en de zoekmachine van Google, zit er ook nog aan te komen. Het is goed te vergelijken met wat Microsoft Copilot, het vroegere Bing Chat, kan verwezenlijken voor Edge-gebruikers. Ook voor die AI-assistent werd nog maar pas een grote update uitgebracht.

Lees ook: Grote update Microsoft Copilot: ‘Deep Search’, Code Interpreter en meer

Google kan niet alle aandacht naar de concurrent laten gaan en drukt nu zelf het AI-model erdoor. Eerder leek de lancering van Gemini op een uitstel naar 2024 af te stevenen. Reden hiervoor waren problemen bij niet-Engelse prompts. Google heeft nu een weg rond die problemen gevonden door Gemini voorlopig alleen aan te bieden in de Engelse taal.

Google geeft aan dat de toevoeging van Gemini een snellere AI-zoekmachine zal opleveren: “We zijn al aan het experimenteren met Gemini in Search, waarmee we onze Search Generative Experience (SGE) sneller maken voor gebruikers, met een vermindering van 40% in latency in het Engels in de VS, naast verbeteringen in de kwaliteit.”

Ontwikkelaars kunnen Gemini 1.0 vanaf 13 december toevoegen aan eigen AI-producten via de Gemini API in Google AI Studio of Google Cloud Vertex AI.

Gemini Ultra nog in testfase

Gemini zal er in 2024 de variant Gemini Ultra bijkrijgen. Dat model zal voor gebruik vorm krijgen in Bard Advanced, “een nieuwe, geavanceerde AI-ervaring die u toegang geeft tot onze beste modellen en mogelijkheden.” Google geeft aan dat dit model nog niet voldoende getest is om reeds te lanceren. Beschikbaarheid voor ontwikkelaars en enterprise-klanten verwacht het bedrijf begin volgend jaar te kunnen aanbieden.