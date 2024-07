Google Gemini beantwoordt complexere vragen met 1.5 Flash

Google geeft Gemini een upgrade naar 1.5 Flash. Dat moet de responstijd van de chatbot verkorten. Daarnaast introduceert Google een nieuwe functie om hallucinaties verder aan te pakken.

Vanaf nu maken gemini.google.com en de Gemini-apps gebruik van Gemini 1.5 Flash voor snellere en betere antwoorden. De upgrade is eveneens beschikbaar in de gratis versie.

Gebruikers krijgen niet alleen meer kwalitatieve antwoorden, maar mogen ook complexere vragen stellen. Dat is mogelijk door de uitbreiding van het contextvenster naar 32.000 tokens. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn om de chatbot een vraag te stellen over een Google Drive-bestand. Die ondersteuning wordt van Gemini Advanced, de betaalde versie van de AI-tool, uitgebreid naar de gratis versie. Tegelijk wordt het mogelijk lokaal opgeslagen bestanden te uploaden in de AI-tool.

Gemini 1.5 Flash is onmiddellijk beschikbaar. De upgrade wordt doorgevoerd in 40 talen, waaronder het Nederlands.

Hallucinaties verminderen

Google merkte op dat veel gebruikers de chattool inzetten om zoekvragen te beantwoorden. Daar is de kans op hallucinaties groter, doordat recentere gegevens ontbreken in trainingsdata van het LLM waar Gemini op werkt. Google probeert antwoorden nu accurater te maken door antwoorden te voorzien van links naar gerelateerde inhoud. Gebruikers kunnen het antwoord dan zelf verifiëren op accuraatheid. Dat gaat alleen ten koste van de snelheid en efficiëntie om een zoekvraag aan Gemini te stellen. Bovendien is de functie alleen beschikbaar voor Engelstalige prompts en in een beperkt aantal landen.

Vanuit een soortgelijk idee introduceerde OpenAI recent een eigen zoekmachine. In SearchGPT krijgen gebruikers antwoorden op zoekvragen, zonder een lijst van gerelateerde weblinks. De bronnen die in het antwoord worden gebruikt, worden wel getoond.

Lees ook: OpenAI lanceert meest extreme AI-zoekmachine: SearchGPT