Nvidia en G42 bouwen AI-weerman om klimaatprobleem te bestrijden

AI-bedrijf G42 uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is een samenwerking begonnen met Nvidia om klimaat-technologie te ontwikkelen. De partnership borduurt voort op werk dat Nvidia al heeft verricht om een volwaardige digital twin van de aarde te maken.

Deze digital twin heet “Earth-2” en moet weersvoorspellingen door AI en accurate simulaties verbeteren. Samen met G42 wil Nvidia dit project uitbouwen om voor elke vierkante kilometer op aarde een hoogwaardig meteorologische voorspelling te bieden.

Klimaat-tech hard nodig

De roep om dergelijke accurate weersvoorspellingen is volgens de twee partijen harder nodig dan ooit. Dit omdat klimaatverandering bekende patronen omgooit en voor onvoorspelbaarder, heftiger weer zorgt.

In Abu Dhabi (VAE) zal een R&D-faciliteit door G42 en Nvidia samen worden gebouwd. Op den duur moeten hier klimaat- en weersoplossingen worden gecreëerd die meer dan 100 petabytes aan data assets over de aarde toepassen.

“Onze samenwerking met G42 markeert een cruciale stap in de richting van het inzetten van AI om klimaatverschijnselen te begrijpen en te voorspellen met een ongekende nauwkeurigheid”, laat Jensen Huang weten, oprichter en CEO van Nvidia.

Digital twins

De samenwerking zet een schijnwerper op een wat minder bekende activiteit van Nvidia, maar waar het wel al jaren mee bezig is. Hoewel AI-hardware en daaraan gerelateerde developer frameworks het bedrijf tot in de biljoenen dollars heeft gekatapulteerd, is digital twin-technologie net zozeer een speerpunt. Met de eigen Omniverse helpt het bedrijven om producten eerst digitaal te bouwen voordat ze in windtunnels of andere testomgevingen belanden. Onder meer Siemens en Mercedes-Benz maken er bijvoorbeeld gebruik van.

Nu leiden deze Nvidia-initiatieven tot een geheel andere partnership met G42. Die partij is overigens geen onbekende van Amerikaanse AI-spelers. Het heeft sinds september 2023 een samenwerking met OpenAI en ontving in april van dit jaar 1,5 miljard dollar aan investeringen van Microsoft.

