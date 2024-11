GenAI van ServiceNow is nu veiliger en spreekt meer talen

Aan GenAI geen gebrek binnen het Now Platform van ServiceNow. Dankzij een reeks uitbreidingen kunnen klanten aan de slag met betere AI Governance en in meer talen dan ooit, waaronder Nederlands, Frans en Duits.

ServiceNow geeft aan dat organisaties zwoegen met silo’s in hun tools en systemen. Hierdoor is het lastig om visibility in AI-gebruik te krijgen, als men überhaupt al in staat is AI uit te rollen of volledig te benutten. Een AI ‘control tower’ is nodig volgens het bedrijf, en dat is waar AI Governance voor Now Assist voor bedoeld is.

Een drietal aan tools binnen het ServiceNow-aanbod helpen organisaties met AI governance op weg. Allereerst Now Assist Guardian, dat monitoring en guardrails toevoegt om AI te bezweren binnen het Now Platform. Now Assist Data Kit maakt het beheren van datasets eenvoudiger, zodat gevoelige gegevens en ground truth datasets de AI-inzet veilig en voorspelbaar houden. Now Assist Analytics zorgt er ten slotte voor dat IT-beslissers het daadwerkelijke gebruik van AI inzien en het rendement ervan begrijpen.

De AI-mogelijkheden van ServiceNow zijn nu ook in andere talen dan Engels beschikbaar. Frans, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees en Japans zijn vanaf nu ondersteund. ServiceNow is van plan om deze lijst langer te maken, maar binnen de Benelux kunnen gebruikers dus al in hun eigen moedertaal aan de slag. Wie overigens niet een taal spreekt die door ServiceNow wordt ondersteund, krijgt indirect via Dynamic Translation een vertaallaag met het platform.

Xanadu-opvolging

In september verscheen Xanadu, de grootste update aan het Now Platform dat ServiceNow dit halfjaar uitvoert. Echter blijft het niet bij twee grote releases als het puur om nieuwe features gaat. Now Assist is verder uitgebreid voor meer use cases dan ooit. CMDB-beheer laat gebruikers Configuration Items en hun dependencies inzien, waarbij Now Assist gedupliceerde data opspoort en helpt om nieuwe data toe te voegen.

Andere toepassingen draaien om het opsommen van juridische documenten, hulp voor het beheren van contracten en om veiligheidsincidenten samen te vatten.