Genesys en Scaled Cognition maken AI-agents betrouwbaarder

Genesys gaat samenwerken met AI-lab Scaled Cognition om betrouwbare agentic AI te ontwikkelen. De samenwerking combineert Genesys Cloud met specialistische large action models om hallucinaties te elimineren en governance te verbeteren.

De samenwerking draait om het oplossen van een kernprobleem bij AI-agents: onbetrouwbaarheid. Scaled Cognition ontwikkelt large action models (LAMs) die verder gaan dan traditionele chatbots. De Agentic Pretrained Transformer (APT-1) van het bedrijf gebruikt nieuwe technologie die hallucinaties kan elimineren.

“Vertrouwen, betrouwbaarheid en prestaties zijn essentieel voor organisaties om agentic AI ​​te omarmen”, stelt Olivier Jouve, chief product officer bij Genesys. De combinatie met Scaled Cognition moet organisaties helpen om AI-agents in te zetten zonder de risico’s die nu nog spelen.

De technologie verschilt van gewone large language models. Waar LLM’s vooral gericht zijn op tekstvoorspelling, ontwikkelt Scaled Cognition modellen specifiek voor besluitvorming en het uitvoeren van acties in customer experience-omgevingen.

Het nieuwe platform moet organisaties helpen complexe bedrijfsacties om te zetten in voorspelbare gedragingen. Daarmee blijven klantuitkomsten transparant en consistent met bedrijfsstandaarden.

Eerder dit jaar verschenen Genesys Cloud AI Studio en AI Guides. Deze tools stellen organisaties in staat semi-autonome AI-agents op te zetten zonder programmeerkennis.

Tip: AI-agents nemen regie over customer experience bij Genesys

Strategische investering

De samenwerking richt zich eerst op customer service, waar AI-agents autonome taken kunnen uitvoeren terwijl ze voldoen aan compliance-eisen. Uiteindelijk moet dit leiden tot volledig zelfstandige agents die samenwerken met zowel AI- als menselijke teams.

Voor organisaties betekent dit dat ze binnenkort AI-agents kunnen inzetten die antwoorden geven, alsmede daadwerkelijk acties ondernemen zonder menselijke tussenkomst. De betrouwbaarheid die Scaled Cognition belooft, kan de doorbraak worden die agentic AI nodig heeft om breed geaccepteerd te worden in bedrijfsomgevingen.