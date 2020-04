Ctac voegt Digital Asset Management van Bynder toe aan portfolio

Ctac heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Bynder, leverancier van Digital Asset Management (DAM)-software. Ctac breidt hiermee zijn Customer Experience-portfolio uit. Klanten van Ctac kunnen voortaan bij het Nederlandse IT-bedrijf terecht voor ontzorging op het gebied van Product Data Management.

Het bieden van pakkende digitale content is tegenwoordig voor elk bedrijf cruciaal. Een DAM-systeem is noodzakelijk om de content op het juiste moment beschikbaar te stellen aan de klant. Digitale assets moeten snel, efficiënt en correct gecreëerd, onderhouden en gedistribueerd kunnen worden. Door de samenwerking met Bynder kan Ctac, gespecialiseerd in Business & Cloud Integration, een totaaloplossing met een moderne en open architectuur bieden, met de mogelijkheid om andere platforms makkelijk te integreren.

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac: “Met het toevoegen van Bynder Digital Asset Management versterken we ons Customer Experience-portfolio nog verder. We zijn reeds een ervaren implementatie- en businesspartner op het gebied van Master Data Management en Product Informatie Management. Bynder DAM is een waardevolle aanvulling op deze proposities, waarmee we onze klanten nog vollediger kunnen ondersteunen in het datamanagement-domein.”

Ook Julian Matsis, Partnerships & Channel Manager van Bynder verwelkomt Ctac graag als partner. “De breedte van Ctac’s technische expertise sluit perfect aan bij onze topprioriteit, namelijk het creëren van een onderling verbonden ecosysteem van technologieën. Zo willen we merken helpen hun initiatieven ten aanzien van digitale transformatie versnellen.”

Ctac nam begin vorige maand nog 75 procent van aandelen in Oliver over, specialist op het gebied van integratie en softwareontwikkeling.

