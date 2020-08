Ruim 90 procent van de businessmanagers geeft de cloud voorrang in de coronacrisis. Dit blijkt uit een onderzoek van Zogby Analytics en Infoblox onder ruim 1.000 man.

Hoewel we nu al bijna een half jaar thuiswerken, is het voor bedrijven nog steeds een uitdaging om werken op afstand te minimaliseren. Dat blijkt uit het onderzoek, dat werd verricht onder mensen uit negen landen. Het gaat om Nederland, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, China, Japan, Singapore en Australië.

Infoblox

Het aantal mensen dat thuiswerkt, maar normaal op kantoor zit, is verdriedubbeld. Voor het begin van de crisis was dit 21 procent, maar inmiddels is dat 70 procent. 40 procent van de bedrijven laat een meerderheid van de werknemers permanent thuiswerken. Dat is uitzonderlijk: voor de crisis was dat de helft.

Daarom moet er hard worden gewerkt aan de veiligheid van het bedrijfsnetwerk en de verdere IT-infrastructuur binnen het bedrijf en bij mensen thuis. De grootste IT-uitdagingen zijn daarbij: de distributie van goedgekeurde apparaten (35 procent), de netwerkinfrastructuur opbouwen (35 procent) en beveiliging van dat netwerk (29 procent). Dat laatste is belangrijk. Hackers weten bedrijven steeds beter te vinden nu er wordt ingelogd op iets minder goedbeveiligde thuisnetwerken in plaats van het bedrijfsnetwerk.

Meer thuiswerken

Veel respondenten zeggen dat betere dreigingsdetectie beter zou zijn voor het werken op afstand. Meer mensen zouden dan kunnen thuiswerken. Juist nu het aantal beveiligingsincidenten toeneemt is dat een uitdaging. De helft van de ondervraagden zegt ook meer cyberaanvallen te zien plaatsvinden.

Tegelijkertijd schijnen ook veel bedrijven meer consumentenapplicaties toe te staan binnen het netwerk. Denk dan bijvoorbeeld aan WhatsApp en Zoom om in contact te blijven met elkaar. Om echter toch die securitylaag goed te houden, wordt er door veel bedrijven gekeken naar DNS om te zorgen dat er altijd een basisbeveiliging is.

