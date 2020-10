ServiceNow gaat samen met Accenture werken aan automatisering

ServiceNow heeft samen met Accenture een zakengroep opgezet met het doel om de digitale transformatie- en workflowprocessen van klanten te versnellen. De twee bedrijven zijn van plan om in de komende vijf jaar miljoenen dollars in de zogenaamde Accenture ServiceNow Business Group te investeren.

In de praktijk gaan zo’n 8500 experts van ServiceNow bij Accenture aan het werk om klanten te adviseren, schrijft SiliconANGLE. Met de samenwerking willen de bedrijven ondernemingen helpen om zakelijke operaties opnieuw te bedenken, werknemers nieuwe vaardigheden aan te leren en duurzamer te opereren, vertelt Accenture-CEO Julie Sweet.

Accenture en ServiceNow

Accenture is één van de grootste leveranciers van professional services en helpt organisaties bij het implementeren van nieuwe technologie-initiatieven en andere projecten.

ServiceNow specialiseert zich in het automatiseren van repetitieve taken over verschillende platformen. De bedrijven sluiten in theorie goed op elkaar aan, door de oplossingen van ServiceNow in te zetten door de werknemers van Accenture.

Nu snelheid nodig

“De samenwerking met ServiceNow geeft ons de mogelijkheid om complexe processen te automatiseren en betere ervaringen over verschillende industrieën te creëren”, vertelt Sweet. “We gaan organisaties helpen om een betere 360-gradenwaarde af te leveren waar iedereen voordeel aan heeft, zij het klanten, mensen, aandeelhouders, partners of gemeenschappen.”

“Leiders in in elke organisatie weten dat hun technologieën uit de 20e eeuw te traag, afgezonderd en vast in de status quo om aan de dynamische digitale benodigdheden van werknemers en klanten te voldoen,” vertelt Bill McDermott, Chief Executive Officer van ServiceNow. “Wat we nu nodig hebben, is snelheid, behendigheid en en weerstand.”