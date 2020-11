Salesforce biedt totaaloverzicht klanteninteractie en omzet

Salesforce heeft een nieuwe SaaS-dienst uitgebracht, Revenue Cloud, waarmee bedrijven meer inzicht krijgen in hun klanteninteractie en hun hele omzetcyclus. De oplossing voegt verschillende Salesforce-diensten samen in een enkele oplossing.

Volgens de CRM-gigant moet de nu uitgebrachte oplossing bedrijven helpen een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van interactie met klanten en eventuele inkomsten die zij mislopen. Het moet eigenlijk een ‘single source of truth’ zijn voor alle transactionele data van klanten.

Combinatie van bestaande producten

Salesforce voegt met de oplossing Revenue Cloud binnen zijn Salesforce Customer 360 Platform enkele bestaande oplossingen samen. Onder meer worden hiervoor de CPQ-software voor het genereren van quotes voor bestellingen, de tool voor op gebruik gebaseerde prijsstelling, flexibele facturering en automatische contractvernieuwingen Billing gebundeld. Ook maakt de Partner Relationship Management (PRM) software en B2B Commerce van Salesforce deel uit van de nu gepresenteerde SaaS-oplossing.

Nieuwe technologie

Naast bestaande oplossingen, voegt Salesforce aan Revenu Cloud ook nieuwe technologie en diensten toe. Denk hierbij aan multi-cloud billing en de CPQ-B2B Commerce-connector. Deze laatste toepassing maakt het mogelijk om digitale winkels aan te passen voor B2B-verkoop en om configureerbare prijzen toe te voegen aan het digitale winkelmandje voor self-service.

Integratie van Vlocity

Daarnaast wordt de technologie van het eerder dit jaar door Salesforce overgenomen Vlocity aan Salesforce Revenue Cloud toegevoegd. Deze technologie biedt industriespecifieke workflows voor meer inzicht in de omzet en de klantinteractie. Koppelingen met oplossingen van partners als Docusign, Digital Route en moeten de mogelijkheden van Revenu Cloud verder uitbreiden om het hele omzetproces te kunnen beheren.

Salesforce Revenue Cloud, inclusief de diensten CPQ, Billing, CPQ for Partner Communities, CPQ for Customer Communities en CPQ and B2B Commerce Connector zijn per direct beschikbaar.

Tip: Einstein Analytics en Tableau vormen samen één krachtige oplossing