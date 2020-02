Salesforce neemt CRM-startup Vlocity over voor ruim één miljard

Waar de co-CEO van CRM bedrijf Salesforce, Keith Block, eerder deze week liet weten dat hij zijn huidige positie zou verlaten en een rol als adviseur zou aannemen, komt Salesforce vandaag wederom met een grote aankondiging. CRM startup Vlocity wordt overgenomen voor 1,3 miljard dollar (ongeveer 1,2 miljard euro).

De deal tussen de twee Customer Relationship Management-bedrijven zat er al enige tijd aan te komen en de twee werkten al nauw samen. Vlocity leverde aan klanten immers een cloud en mobiele software die was gebouwd op het platform van Salesforce.

Het bedrag dat is gemoeid bij de overname, 1,33 miljard dollar, is een derde meer dan de waarde die recentelijk nog aan de startup werd geplakt; één miljard dollar. Ook is het beduidend meer dan de initiële investering van 163 miljoen dollar.

Vlocity zal onder de vlag van Salesforce verder varen, met enkel Marc Benioff als CEO. Co-CEO Keith Block legt zijn functie neer, die hij vanaf 2018 bekleedde. Wel blijft Block aan als adviseur van zijn voormalige co-leider en laat hij in een reactie weten dat er geen enkel kwaad bloed is:

“Het is een grote eer geweest om het team te leiden samen met Marc: een team dat er voor heeft gezorgd dat Salesforce meer dan het viervoudige voor elkaar heeft gekregen sinds 2013 toen ik erbij kwam. Na die fantastische periode ben ik klaar voor de volgende uitdaging én blijf ik aan als adviseur. Ik zal eeuwig dankbaar zijn voor de vriendschap met Marc en ben trots op de richting die het bedrijf opgaat.”