Dell biedt infrastructure-as-a-service in on-premise private clouds

Het nieuwe Dell Technologies Cloud Platform Private Cloud (DTCP Private Cloud) stelt bedrijven in staat makkelijker en flexibeler een eigen private cloudomgeving op te zetten.

De nu gelanceerde oplossing helpt bedrijven bij het eenvoudiger en op grote schaal uitrollen van hun eigen on-premises private cloudinfrastructuur. Het biedt onder meer vooraf gedefinieerde instance blocks. Dit maakt het mogelijk om een private cloudomgeving op te zetten en te laten draaien tegen een fractie van de kosten die hier vroeger voor nodig waren.

De kosten van instance blocks voor DTCP Private Cloud zijn 14 dollar per maand/instance. Er zijn verschillende instances beschikbaar. Daarnaast kunnen klanten binnen DTCP Private Cloud ook hun eigen rackgebaseerde infrastructuur, hun eigen rackruimte, databekabeling en third-party switches gebruiken.

Onderdeel Cloud Console

DTCP Private Cloud vormt een onderdeel van de vorig jaar gelanceerde Dell Technologies Cloud Console. Deze centrale omgeving maakt het voor klanten en partners mogelijk alle SaaS-diensten van de techgigant en de daarin actieve workloads te beheren.

De console maakt het mogelijk om onder meer via de Dell Marketplace diensten te selecteren en af te nemen. Ook zijn via de interface diverse cloudgebaseerde workloads uit te rollen, multicloud-bronnen te beheren en in real time de kosten in de gaten te houden.

Schaalbare upgrades

Via Dell Cloud Console kunnen klanten van DTCP Private Cloud verder ook eenvoudig het aantal instances naar behoefte opschalen. De instances zijn beschikbaar in hoeveelheden van 25, 50, 100, 200 en 500 stuks. Ze kunnen worden samengevoegd om een grotere hoeveelheid van een bepaalde instance te laten draaien. Het is ook mogelijk verschillende instance types met elkaar te mixen om meer soorten workloads met dezelfde oplossing te laten draaien, al naar gelang de behoefte.

DTCP Private Cloud is nu beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.