Qualtrics komt met besturingssysteem XM/OS voor experience management

Qualtrics heeft XM/OS aangekondigd. Dit is een besturingssysteem waarin ervaringen van klanten kunnen worden verzameld en onderzocht. Het betreft een platform dat in de cloud draait.

In een persbericht vertelt Qualtrics dat XM/OS een cloud-native platform is waarmee bedrijven hun experience data kunnen samenbrengen, analyseren en er actie op ondernemen. Met experience data heeft Qualtrics het over de ervaringen die klanten en werknemers delen over een bedrijf en het merk. Op basis van de verzamelde informatie kunnen de bedrijven nieuwe ervaringen bouwen waarmee hopelijk nieuwe klanten en werknemers kunnen worden aangetrokken en loyaliteit en retentie kunnen worden aangedreven.

“Het nieuwe normaal is al hier en met de digitale acceleratie heb je alleen nog maar een paar klikken nodig om te veranderen van baan of serviceprovider”, vertelt Brad Anderson, President of Products and Services bij Qualtrics. “Bedrijven die in de toekomst als leiders naar voren willen treden moeten de gevoelens en emoties van hun klanten en werknemers vastleggen en echt begrijpen, en vervolgens op die data inspringen om de ervaringen te ontwerpen die ze in de toekomst willen en die in de loop der tijd constant verbeteren.”

Drie diensten

XM/OS is opgebouwd uit drie services van Qualtrics: XM Directory, iQ en xFlow. De eerste van dit trio dient als een database waar alle gegevens over ervaringen van klanten en werknemers worden opgeslagen. Hierin staan profielen van personen met hun ervaringen, met optioneel extra informatie als uitgaven, arbeidsduur en laatste aankopen.

Bij een modern systeem mag een vorm van kunstmatige intelligentie natuurlijk niet ontbreken, en dat is waar iQ naar voren komt. Dit systeem analyseert de gegevens die binnen XM/OS zijn opgeslagen en trends en mogelijkheden voor verbeteringen, zowel als problemen in het pad van de klant of werknemer.

Tot slot is xFlow een manier waarmee bedrijven low code of no-code workflows kunnen maken die integreren met bijvoorbeeld HR- en CRM-systemen. De tool werkt standaard met allerlei diensten van bedrijven als SAP, ServiceNow, Salesforce en Zendesk, net als met communicatietools als Teams en Slack.

