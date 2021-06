RISE with SAP relevanter dankzij bundels voor sectoren

SAP heeft tijdens zijn SAPPHIRE NOW-conferentie aangekondigd het RISE with SAP-aanbod uit te breiden. De lift-and-shiftdienst gaat aangeboden worden voor specifieke sectoren.

Om de migratie naar cloud-gebaseerde ERP-systemen aantrekkelijker te maken, besloot SAP begin dit jaar RISE with SAP te introduceren. Hiermee wil de softwarereus bedrijven ondersteunen bij het moderniseren van hun processen. S/4HANA Cloud, het moderne ERP-pakket van SAP, vervult een sleutelrol in de overstap. Hierin bevinden zich standaarden voor specifieke sectoren, waarmee processen zo efficiënt mogelijk in te richten zijn. Daarnaast beschikt RISE with SAP over additionele diensten, zoals architecten die helpen standaardiseren in de cloud en tools om processen te analyseren voor een betere inrichting.

Behoeften van sectoren

Nu ziet SAP dus nieuwe mogelijkheden door de bundels meer af te gaan stemmen op de behoeften van sectoren. Hiervoor richt het zich in eerste instantie op retail, automotive, utilities, consumer products en industrial machinery and components. Voor deze industrieën zijn de nieuwe bundels waardevol door er specifieke applicaties in op te nemen. Een bedrijf dat in de automotive sector actief is, kan bijvoorbeeld van de Digital Manufacturing SAP-oplossing gebruikmaken om het productieproces uit te voeren en analyseren.

Afhankelijk van de sector biedt RISE with SAP soms tientallen aanvullende applicaties aan. Uiteraard kan het op maat afgestemd worden, dus de applicaties hoeven niet allemaal afgenomen te worden. Het is de bedoeling om “industrie-specifieke cloud-gebaseerde oplossingen as a service” te leveren. Alles is gebouwd op het SAP Business Technology Platform, om eventueel zaken uit te breiden en integreren.

Bij de presentatie noemt SAP de gepresenteerde bundels slechts het begin. De softwarereus hint naar het feit dat het gespecialiseerd is in meer dan 20 sectoren.

