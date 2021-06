‘Europese techbedrijven leggen het af tegen Amerikaanse techreuzen’

Europese techbedrijven leggen het op cloudgebied steeds vaker af tegen de diensten van de drie grote Amerikaanse techbedrijven Amazon, Microsoft en Google. Europese techbedrijven hopen dat onderlinge samenwerking en het EU-initiatief voor een eigen supercloud hierin verandering brengen, zo schrijft het Financieele Dagblad in gesprek met het Nederlandse hostingbedrijf Leaseweb.

Bedrijven in Europa kiezen nog steeds veel makkelijker voor de cloudplatforms en de diensten van de drie grote Amerikaanse bedrijven in plaats van dat zij binnen Europa naar een dergelijke partij zoeken. Vooral omdat het dienstenaanbod veel groter en completer is dan Europese techbedrijven kunnen aanbieden, de budgetten die de grote drie cloud- en techplatforms hebben voor innovatie.

Versnipperd aanbod Europese techbedrijven

Europese bedrijven leveren dit aanbod wel, maar dit aanbod is vaak zeer versnipperd tussen de vele aanbieders. Er is binnen Europa geen enkele aanbieder, zoals AWS, Microsoft en Google, die een compleet aanbod levert. Dit maakt onder meer dat deze aanbieders helemaal geen kans krijgen wanneer een Europees bedrijf op zoek is naar een goede cloud- en infrastructuurleverancier, klaagt strategiedirecteur Robert van der Meulen van de Nederlandse hoster Leaseweb tegenover het FD.

Volgens hem kiezen bedrijven – en heel teleurstellend naar zijn mening ook de overheid- automatisch voor de diensten van één van de drie grote leveranciers zonder zich af te vragen of ook deze diensten binnen Europa kunnen worden afgenomen. Leaseweb is niet de enige Europese partij die hiervan last heeft, ook andere Europese cloudaanbieders als het Franse OVHcloud en het Nederlandse Intermax hebben hier last van.

Aanvalsplan van Euopese techbedrijven

Voor het beteugelen van deze Amerikaanse marktmacht, gaan de Europese cloud- en techbedrijven nu steeds meer hun krachten bundelen in een aanvalsplan tegen de marktdominantie van Big Tech uit de Verenigde Staten.

Ten eerste gaan de Europese bedrijven volgens Van der Meulen van Leaseweb eerst hun diensten uniformer beschrijven. Daardoor wordt het voor klanten makkelijker deze met elkaar te vergelijken. Daarnaast moeten de samenwerkende Europese bedrijven flink bijbouwen aan datacenterinfrastructuur en cloudplatforms. Bijvoorbeeld door een open cloudplatform te ontwikkelen waarop bedrijven hun diensten kunnen draaien, zonder aan een specifieke hoster vast te zitten. Verder moeten er standaarden komen voor het beschrijven van data. Deze laatste twee plannen overlappen grotendeels ook het Gaia-X-plan voor een grote Europese supercloudinfrastructuur van de Europese Unie.

Vliegwieleffect

Volgens Van der Meulen van Leaseweb moet dit initiatief de Europese cloudinfrastructuur een vliegwieleffect geven. In totaal is hiervoor ongeveer 19 miljard euro aan investeringen noodzakelijk. De Europese Unie heeft aangekondigd hiervan ongeveer de helft voor zijn rekening te nemen. De rest moet door de deelnemende bedrijven worden gefinancierd.

