ServiceNow en Citrix automatiseren ondersteuning virtuele omgevingen

ServiceNow en Cirtrix willen het IT-supportteams makkelijker maken problemen in virtuele omgevingen op te lossen en deze processen te versnellen. Hiervoor integreren beide leveranciers nu hun oplossingen ServiceNow Virtual Agent en Citrix ITSM Adapter.

IT-ondersteuningsteams krijgen dagelijks met honderden incidenten voor resets te maken voor de diverse virtuele applicatie- en desktopomgevingen. Incidenten die door het toegenomen thuiswerken volgens ServiceNow en Citrix alleen maar toenemen. De resets worden veroorzaakt door netwerkproblemen, vergeten wachtwoorden of conflicten met de authenticatieregels. De restes lijden tot veel tijdverlies bij eindgebruikers en tot een stortvloed van hulpverzoeken of tickets bij de IT-ondersteuningsmedewerkers.

Integratie van ServiceNow en Cirtrix

Met de integratie tussen ServiceNow Virtual Agent en Citrix ITSM Adapter via Citrix Connector moeten IT-ondersteuningsteams straks in staat zijn de problemen die resets binnen virtuele applicaties en virtuele desktops veroorzaken sneller en efficiënter op te lossen.

Automatisch oplossen

Concreet zorgt deze oplossing ervoor dat met behulp van virtuele agents, het oplossen van deze resets binnen enkele minuten geautomatiseerd verloopt. Dit met behulp van specifiek de IT Service Management and IntegrationHub-technologie van ServiceNow en de geautomatiseerde reset-acties uit de Citrix Virtual Apps and Desktops-dienst.

De nieuwe integratiedienst van beide leveranciers is nu leverbaar uit de ServiceNow ITSM Virtual Agent Conversations-dienst en in de Citrix ITSM Connector uit de ServiceNow store.