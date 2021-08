Kwartaalcijfers Salesforce vallen hoger uit dan verwacht

De omzet van Salesforce blijft ook in tweede kwartaal stijgen, voorbij de 5 miljard euro. De kwartaalcijfers van de CRM-gigant zijn daarmee beter dan verwacht.

Salesforce voorspelt ook een goed derde kwartaal, dankzij de groeiende vraag naar zijn cloudsoftware die is ontstaan door hybride werken. De omzet in het tweede kwartaal steeg met 23 procent tot 6,34 miljard dollar (5,39 miljard euro), zo’n 100 miljoen dollar (85 miljoen euro) meer dan verwacht. Het bedrijf verwacht dat de omzet in het derde kwartaal doorstijgt en uitkomt op minstens 6,78 miljard dollar (5,77 miljard euro).

Out with the old?

De inkomsten van de maker van bedrijfssoftware zijn het afgelopen jaar sterker geworden, ook dankzij een hele reeks overnames, zoals Slack en Servicetrace. Eerder deze maand nog lanceerde het bedrijf Salesforce+, een content streamingplatform. “Ons Customer 360-platform wordt nu aangejaagd door een kudde unicorns, en is perfect ontworpen voor deze volledig digitale wereld,” reageerde CEO Marc Benioff.

Vorig kwartaal riep Benioff al dat dat het beste kwartaal ooit van het bedrijf was, toen een omzet van 6 miljard dollar (4,9 miljard euro) gehaald werd. Hij verwacht dat zijn bedrijf over vijf jaar 50 miljard dollar (42 miljard euro) per jaar zal doen.

Tip: Marc Benioff: Salesforce haalt binnenkort SAP in