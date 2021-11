OutSystems introduceert platform voor containerisering en deployment

OutSystems lanceert de preview van Project Neo. Het nieuwe platform belooft een low-code basis voor applicatieontwikkeling, containerisering met Kubernetes en grootschalige deployments in de cloud.

’s Werelds grootste applicaties worden met meerdere systemen en programmeertalen ontwikkeld. Op dit moment staat OutSystems bekend om een low-code platform voor de versimpeling van het proces. Gebruikmakende ontwikkelaars rijgen de bouwstenen van een applicatie via virtuele interfaces aan elkaar.

Eenmaal ontwikkeld, ondersteunt OutSystems bij de uitrol van applicaties. DevOps-tools lopen uiteen, maar de ondersteuning van containerisering – waarbij applicaties worden verpakt om in elke cloudomgeving en op elk besturingssysteem kunnen draaien – is beperkt. De organisatie stelt dat het laatste weggelegd is voor geavanceerde gebruikers met kennis over relevante oplossingen, architecturen en netwerkvereisten. De introductie van een nieuw platform belooft dat te veranderen.

Nieuw: Project Neo

‘Project Neo’ is vanaf vandaag per openbare preview beschikbaar. Het platform staat los van OutSystems’ huidige oplossing en spitst zich volledig toe op de ontwikkeling en deployment van gecontaineriseerde apps met Kubernetes. Daarmee zegt de organisatie een basis te leveren voor de migratie van legacy apps (bijvoorbeeld on-premises of verouderde cloudapplicaties, red.) naar moderne cloudomgevingen.

Die basis is er overigens nog niet. De functionaliteit van de preview is beperkt. Een volwaardige release verschijnt ergens in 2022. De organisatie stelt dat elk bedrijf vanaf dat moment in staat is om op maat gemaakte cloudapplicaties te bouwen die op wereldwijde schaal ontwikkeld en veranderd kunnen worden.