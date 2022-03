BearingPoint en IFS versterken samenwerking met joint venture

BearingPoint, een groeiende technologiepartner van IFS, maakt de oprichting van Arcwide bekend. De nieuwe organisatie richt zich vanaf april op de implementatie van IFS Cloud. Arcwide wordt door zowel IFS als BearingPoint opgericht.

IFS werkt met een partnerkanaal om IFS Cloud bij eindklanten te implementeren. De samenwerking met BearingPoint, een consultant en implementatiepartner, wordt sterk gewaardeerd. IFS benoemde BearingPoint tot Growth Partner of the Year 2021.

Vandaag maken BearingPoint en IFS een gezamenlijke organisatie bekend: Arcwide. De joint venture werkt vanaf april 2022 aan de implementatie van IFS Cloud bij klanten in de EU en het Verenigd-Koninkrijk.

Onderscheidende factor

In oogopslag creëert BearingPoint een nieuwe concurrent, want ook BearingPoint implementeert IFS Cloud bij klanten. Het portfolio van BearingPoint is daarentegen breed. Arcwide werkt, in tegenstelling tot BearingPoint, uitsluitend met IFS Cloud. “Dat maakt het mogelijk om een uniforme ervaring te bieden voor de volledige lifecycle van een klant”, deelt Philippe Chaniot, de aankomende CEO van Arcwide.

Een deel van BearingPoint’s huidige business wordt in Arcwide ondergebracht. “Zowel BearingPoint als IFS investeren aanzienlijk om resources naar Arcwide te verschuiven”, voegt een woordvoerder toe.