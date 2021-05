Er komt een nieuw Zoom-platform voor virtuele events

Zoom komt met Events, een platform voor live events dat zich richt op zowel fysieke aanwezigen als virtuele deelnemers.

Zoom spendeerde vorig jaar vooral veel tijd aan het verbeteren van de beveiliging van het platform en groeide uit tot een veelgekozen platform voor videoconferenties. Bovendien werkt het aan de toekomst door nu met een nieuw platform te komen voor virtuele evenementen. Het is de bedoeling dat de nieuwe mogelijkheid in de zomer wordt uitgerold.

Hybride werken met Zoom Events

Zeker in de fase waarin we hybride werken, een paar dagen thuis en een paar dagen op kantoor, is er behoefte aan een videoplatform dat beide groepen medewerkers kan faciliteren. Gebruikers kunnen op het platform een evenementenhub maken en zo bijvoorbeeld specifieke tickets aanmaken en vergeven. Hierbij kan ook worden gedacht aan tickets voor evenementen en de verdere financiële afhandeling ervan.

Daarnaast is er zo ook meer ruimte voor netwerken, want je kunt dit toevoegen aan een evenement. Het is ook zelf te kiezen of een evenement openbaar is of privé. Eigenlijk werkt het dus in veel opzichten zoals huidige Zoom-meetings. Het is dan ook niet verbazend dat het niet een heel aparte, nieuwe app wordt, maar dat het kan worden gebruikt door mensen die al een betaald Zoom Meetings-abonnement hebben (of Video Webinar-licentie), schrijft ZDNet.

Virtuele events

Nu heeft Zoom eerder al OnZoom geïntroduceerd, waardoor bijvoorbeeld yogaleraren tickets konden verkopen voor hun online sessies. OnZoom gaat straks Zoom Events heten. Het is onder meer bedoeld voor multinationals die interne evenementen zoals een strategiemeeting of juist externe conferenties organiseren.

Zoom is niet het eerste bedrijf die met een evenementenoptie komt. Cisco en LinkedIn zijn hier ook al enige tijd mee bezig.