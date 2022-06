Startup Sanas ontvangt 32 miljoen dollar aan groeigeld, waaronder een bijdrage van Google. Het bedrijf ontwikkelt technologie die de accenten van sprekers verandert. Investeerders hebben hoge verwachtingen, maar misbruik ligt op de loer.

Sanas staat in de kinderschoenen. Op dit moment is de startup uitsluitend actief in de Verenigde Staten. De technologie heeft daarentegen wereldwijd potentieel. Het concept is simpel. Je opent de software, kiest een accent en spreekt in. De technologie past het accent in real-time op jouw stem toe.

Het idee is vergelijkbaar met de meeste stemvervormers. Ook Sanas verbuigt audio. Het verschil is dat het resultaat niet te onderscheiden is van een echt accent. Investeerders hebben hoge verwachtingen, zo blijkt uit de meest recente investeringsronde. Sanas haalde 32 miljoen dollar op, waaronder een bijdrage van Google Ventures. Experts schatten de marktwaarde op 150 miljoen dollar. Niet slecht voor een bedrijf dat twee jaar terug door drie twintigers werd opgericht.

Goede bedoelingen

Het drietal ontmoette elkaar tijdens een AI-opleiding aan Stanford, een Amerikaanse universiteit. Een vierde vriend onderbrak zijn studie voor een familiecrisis in Nicaragua, zijn geboorteland. Hij ging aan de slag in een callcenter, maar werd voortdurend beledigd vanwege zijn accent. Zo ontstond het idee voor Sanas.

De technologie wordt bij callcenters aan de man gebracht. Het potentieel is veel groter dan dat, maar “callcenters zijn laaghangend fruit”, zei medeoprichter Maxim Serebryakov in een interview met TechCrunch. Op dit moment heeft de startup zijn handen vol aan doorontwikkeling. De technologie is uitsluitend geschikt voor Engelse sprekers. Callcenters maken het mogelijk om geld in het laatje te brengen. Uiteindelijk hoopt het bedrijf de technologie wereldwijd aan te bieden. Bijvoorbeeld via integraties in Teams, Zoom en andere grote communicatieoplossingen.

Grote risico’s

Het hart zit op de goede plek, zo blijkt het verhaal van de oprichting. Toch zijn goede bedoelingen niet altijd genoeg. De technologie verbergt de identiteit van gebruikers. Het concept heeft meerdere gelijkenissen met deepfakes, waarbij AI-technologie beelden van personen vervalst. Sanas werkt met audio, maar de risico’s zijn vergelijkbaar. Ook fraudeurs kunnen de technologie gebruiken. Niet om discriminatie tegen te gaan, maar anderen te misleiden.

De Europese Commissie werkt aan meerdere wetten om het gebruik van AI te reguleren. Op dit moment ligt de focus op gezichtsherkenning. We verwachten dat meerdere AI-toepassingen met verloop van tijd onder toezicht staan. Sanas is zich bewust van het probleem. Het bedrijf levert de technologie uitsluitend aan organisaties, in de hoop dat consumenten geen toegang krijgen. De vraag is of dat genoeg is.

Tip: Microsoft beperkt AI-aanbod om discriminatie tegen te gaan