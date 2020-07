Update Power BI Desktop voor betere visualisaties op smartphones

Microsoft updatet Power BI Desktop om de gebruikerservaring te verbeteren. Zo zijn er nieuwe mogelijkheden rond lay-outs voor visualisaties op smartphones.

Veel gebruikers waren op zoek naar meer flexibiliteit bij het aanpassen van de grootte en plaatsing van visuals. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpassen van de ruimte tussen de tekst en grafieken. Dit kan ervoor zorgen dat Power BI-gebruikers meer visualisaties toe kunnen voegen.

Om aan de vragen van de gebruiker te voldoen, heeft Microsoft de phone-emulator geüpdatet. Deze emulator heeft een nieuwe weergave van de moderne smartphones. Een nieuw raster met kleinere vierkanten heeft het oude raster vervangen om gebruikers meer flexibiliteit te geven. Ook is het nieuwe raster langer om gebruikers in staat te stellen om meer visualisaties toe te voegen.

“Gebruikers kunnen gewoon de visuals kiezen die het meest geschikt zijn voor de telefoon en een portret lay-out maken, die dan de standaard lay-out van het rapport zou zijn wanneer het wordt bekeken op mobiele apparaten. Gebruikers die nog steeds de volledige pagina moeten bekijken, kunnen hun telefoon draaien voor de landschapmodus en een lay-out krijgen die vergelijkbaar is met hun desktopbrowser”, aldus Microsoft.

Visualisatiepaneel

Het is belangrijk om de juiste visuals te selecteren uit het visualisatiepaneel indien gebruikers rapporten willen maken voor telefoons die de juiste hoeveelheid data tonen. Met het nieuwe visualisatiepaneel is het nu eenvoudiger om de juiste beelden te selecteren.

Ook is het nu makkelijker om visuals over elkaar te plaatsen zodat het eenvoudiger is om een interactief rapport te maken. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om twee afbeeldingen over een andere visual te plaatsen. Alle ontwerptechnieken die voorheen alleen maar gebruikt konden worden voor rapporten op de computer, kunnen nu ook gebruikt worden om rapporten te creëren geoptimaliseerd voor op de telefoon.

