Microsoft komt met nieuwe Datasetshub binnen Power BI

Power BI wordt voorzien van een nieuwe Datasetshub. Dit heeft Microsoft aangekondigd. Het gaat om zowel Power BI als de app ervan binnen Teams. Met de nieuwe hub kun je snel datasets vinden en gebruiken.

Je kunt de datasets in verschillende situaties gebruiken. Zo kunnen de eigenaren van datasets zien hoeveel de dataset wordt gebruikt, wat de refreshstatus is, welke rapportages er gebruik van maken en hun datasets verder beheren. Mensen die rapportages maken kunnen op hun beurt in de hub geschikte datasets vinden om hun rapportages op te bouwen. Gebruikers van de rapportages kunnen op hun beurt in de hub de rapportages inzien.

Nieuwe datasetshub

Nieuwsgierig hoe de nieuwe datasetshub werkt? Je vindt hem in de Power BI-dienst onder ‘Datasets’ in het navigatiepaneel en in de Power BI-app binnen Teams onder het Datasets-tabblad.

Microsoft schrijft: Om je te helpen de juiste gegevens te vinden, biedt de datasets-hub je aanbevolen datasets. Aanbevolen datasets zijn goedgekeurde datasets (gepromoot of gecertificeerd) worden gepresenteerd op basis van hoe recent ze zijn vernieuwd en hoe recent je gerelateerde rapporten en / of dashboards heeft bezocht. Als je geen sectie met aanbevolen datasets ziet, betekent dit dat geen van de datasets waartoe je toegang heeft, gepromoot of gecertificeerd is.”

Power BI binnen MS Teams

Power BI binnen Teams is eerder dit jaar beschikbaar gemaakt. Hierdoor kun je binnen Teams niet alleen rapporten, maar complete dashboards delen. Hiermee kun je binnen een meeting heel snel bepaalde data inzichtelijk maken, waarbij iedereen hetzelfde ziet, in plaats van allemaal apart iets moet openen in de browser. Een grote verbetering is dat de zoekfunctionaliteit beter is. Zo kun je .pbix-bestanden vinden met @Power BI, zoals je dat waarschijnlijk kent van @Trello.