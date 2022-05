Lenovo lanceert de Slim 9i, een CO2-neutrale 2-in-1-laptop. De componenten en verpakking bestaan uit gerecycled materiaal.

De ecologische voetafdruk van het model is gemeten met ISO 14067:2018, een internationale standaard voor het berekenen van uitstoot. De Slim 9i is de eerste 2-in-1-laptop die volgens de standaard CO2-neutraal wordt geproduceerd. Vandaar ontving het model een TÜV Rheinland ENERGY STAR en EPEAT Silver-certificering.

Lenovo Slim 9i

Het model is net zo duurzaam als high-end. Lenovo levert niet in op capaciteit. De Slim 9i bevat een 12th gen Intel CPU en een AI Core 2.0-chip. De AI-chip verbetert prestaties, ventilatie en security. Versleuteling wordt op hardwareniveau toegepast voor bescherming tegen root- en ransomwareaanvallen.

De display ondersteunt touch. Het PureSight OLED-paneel komt in twee vormen: 4K-resolutie met 60Hz of 2,8K-resolutie met 90Hz. Het scherm is geschikt grafisch werk, zoals onderstreept door een HDR-certificering van Vesa.

De scharnieren bewegen tot 180 graden, waardoor de 2-in-1 als tablet gebruikt kan worden. De behuizing is aluminium. Het touchpad is 50 procent groter dan vorige versies in de serie.

Binnenkort beschikbaar

De goedkoopste uitvoering gaat 1.800 dollar kosten (ongeveer 1.700 euro). Het model wordt beschikbaar in juni. De Slim 9i is onderdeel van de lancering van meerdere nieuwe modellen, waaronder de 7i Pro X en 7i Carbon. De meeste modellen zijn vanaf volgende maand verkrijgbaar.

Pc’s blijven corebusiness

Lenovo is een gigant op de wereldwijde laptoptmarkt. Toch zoekt de organisatie naar nieuwe kansen. In 2014 nam Lenovo de x86-serverdivisie van IBM over. De organisatie zet hoog in op de datacentermarkt.

Eerst liep het stroef. In de jaren na 2014 faalde de verkoopstrategie. Lenovo reorganiseerde, maar flopte opnieuw. In 2021 werden alle datacenterproducten verplaatst naar de Lenovo Infrastructure Solution Group. Pas in het derde kwartaal van het afgelopen fiscale jaar slaagde Lenovo op de datacentermarkt, met een omzet van 1,9 miljard dollar en een winst van 17 miljoen dollar.

Op dit moment boekt de divisie slechts een marge van de totale kwartaalomzet (circa 20 miljard dollar). Pc’s blijven de corebusiness. In dit segment is Lenovo nog lang niet uitgeleerd. De nieuwe Slim 9i onderstreept dat de organisatie blijft innoveren.

