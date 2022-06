Volgens een gelekte retailadvertentie verschijnt de nieuwe versie van de Surface Laptop Go op 2 juni.

De Surface Laptop Go werd in oktober 2020 gelanceerd als een kleinere, lichtere en betaalbaardere Surface-optie. Sindsdien is het model niet meer bijgewerkt. Daar kan op 2 juni verandering in komen, zo blijkt uit een gelekte retailadvertentie.

Volgens het lek beschikt de laptop over een Core i5-1135G7 quad-core CPU. De processor is sinds het najaar van 2020 beschikbaar in meerdere populaire laptops. Het model is betaalbaar en krachtiger dan de i5-1035G1 van de huidige Surface Go. Intels 12e generatie CPU’s zijn een stuk sneller, maar daarvoor betaal je de hoofdprijs.

Update: De Surface Laptop Go 2 is inmiddels door Microsoft gelanceerd. Pre-orders zijn in sommige landen beschikbaar. De eerste exemplaren worden vanaf 7 juni 2022 geleverd.

Nieuwe Surface Laptop Go

Het touchscreen (12,4-inch), toetsenboord, de vingerafdruksensor en ports zijn identiek aan het huidige model. Onder de ports vind je USB-C, USB-A, een headphone jack en een Surface Connect-ingang.

De laptop wordt standaard geleverd met Windows 11. Het huidige model ondersteunt Windows 11, maar wordt standaard geleverd met Windows 10. De geïntegreerde Iris Xe GPU heeft een nieuw ontwerp en hogere kloksnelheid.

De grootste beperkingen van de huidige Surface Go zijn RAM (4GB) en storage (64GB). De capaciteit is onvoldoende, zelfs voor een budgetmodel. Deze specificaties zijn voor de nieuwe versie nog niet bekend.