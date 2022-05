Microsoft neemt in de komende tijd minder mensen aan op de afdeling van Windows, Office en Teams. De techgigant bereidt zich voor op een onzeker jaar.

Een woordvoerder van Microsoft liet aan Bloomberg weten dat de organisatie een nieuw beleid voor sollicitanten introduceert op de afdeling van Windows, Office en Teams. Nieuwe kandidaten worden uitsluitend aangenomen met de goedkeuring van Rajesh Jha, Executive Vice President bij Microsoft. Als gevolg neemt de techgigant minder mensen aan.

Waarom?

“Het is gebruikelijk is om voorzichtig te zijn in periodes van economische onzekerheid”, benadrukt de organisatie. De techgigant verwijst naar het afgelopen kwartaal. Apple verloor 200 miljard dollar in waarde. Amazon draaide voor het eerst sinds 2015 verlies en ook Alphabet stelde teleur.

Microsoft presteerde prima, maar de komende kwartalen zijn onzeker. COVID-19 had een positieve invloed op de vraag naar software en hardware. Nu neemt de pandemie af, en daalt de vraag mee. Apple was een van de organisaties met zorgwekkende kwartaalcijfers. Investeerders verloren niet alleen het vertrouwen in Apple, maar de volledige markt.

Microsoft ziet een risico. De terugloop van COVID-19 is niet het enige probleem. Spanningen tussen de VS en China zetten de supply chain van devices onder druk. Hardwarefabrikanten worstelen met onzekerheid, waaronder Nvidia. De organisatie verwacht een verlies van 500 miljoen dollar in het resterende kwartaal. Vandaar trapt ook Nvidia op de rem. CFO Colette Kress liet vorige week weten dat de organisatie in de komende tijd minder personeel aanneemt.

Nederland

De economische onzekerheid is op dit moment grotendeels beperkt tot de Verenigde Staten. Toch is het goed mogelijk dat Nederland de gevolgen gaat voelen. Prins Constantijn, ambassadeur bij Techleap, voorspelde onlangs dat Nederlandse tech startups in de komende tijd moeilijk aan financiering kunnen komen. “De grond trilt”, deelde hij in een interview.

