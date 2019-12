Grote update voor Googles crossplatform-tool Flutter

Googles Flutter-framework krijgt een update, schrijft Silicon Angle. Flutter moet het mogelijk maken om apps te bouwen die op verschillende platformen tegelijkertijd werken. Dat doel is nu een stapje dichterbij. Zo produceert Flutter nu apps die volledig geoptimaliseerd zijn voor macOS.

Apps die gebouwd worden in Flutters Dart-programmeercode werken op alle platformen die door Flutter ondersteund worden. Dat betekent dat ontwikkelaars apps slechts eenmaal hoeven te bouwen. Ze hoeven de code niet aan te passen voor een ander platform, doordat het framework de code interpreteert en omzet.

De webapplicatie van Flutter is na de nieuwe update officieel in bèta. De app is nu stabieler dan bij de introductie in mei, aldus Google.

Ook Dart krijgt een update

Versie 2.7 van de Dart-programmeertaal integreert editor DartPad beter met Flutter. DartPad kan nu gebruikt worden om code aan te passen en om meteen aanpassingen in een gerenderde user-interface te zien.

Flutter werkt nu ook met Supernova, een prototyping en ontwerptool voor UI die automatisch code genereert op basis van ontwerpen. Hetzelfde geldt voor real-time animatietool Rive.

Het Creative Cloud-platform van Adobe kreeg eerder al een update om integratie met Flutter mogelijk te maken. Gebruikers kunnen ontwerpen uit designtool Adobe XD nu rechtstreeks naar Flutter exporteren.

‘Ambient computing’

Google wil met Flutter ‘ambient computing’ mogelijk maken. Dat houdt in dat iedereen overal elke app op elk platform kan gebruiken, met dezelfde set commando’s.

Volgens Google is het van belang dat er grote stappen worden gemaakt in ambient computing, omdat het aantal platformen met de dag groter wordt. Het bedrijf wijst in gesprek met Silicon Angle onder andere op de komst van slimme thermostaten en spraakassistenten.

Google kocht softwaremaker Flutter in 2013 op. Het bedrijf ontwikkelde onder andere software om gebaren via de webcam te herkennen.