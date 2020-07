Appian start no-code-integratie met RPA-platform Automation Anywhere

Appian kondigt no-code-integratie aan met het Robotic Process Automation (RPA)-platform van Automation Anywhere. De no-code-integratie stelt het Center of Excellence (COE) van een Appian-klant in staat om de digitale workforce van Automation Anywhere te beheren.

Appian Robotic Workforce Manager-oplossing voor het RPA-platform van Automation Anywhere zorgt voor een verbeterde klantervaring en effectievere bedrijfsautomatisering waardoor bedrijfsprocessen sneller gaan, operationele kosten lager zijn en fouten verminderen.

De Robotic Workforce Manager-oplossing is voorzien van een Control Center dat data-gedreven inzichten biedt over digitale workforce activiteiten. Het Control Center volgt alle bots en geautomatiseerde processen met analyses en dashboards. Hiermee wordt een gecentraliseerd beheer van problemen en uitzonderingen op het gebied van digital workforce mogelijk. Zakelijke gebruikers zijn ook in staat om gemakkelijker bots en workflows te starten en te plannen en om de juiste taken aan de juiste medewerkers toe te wijzen.

Automation Planner

De nieuwe Automation Planner biedt een centraal overzicht voor het beheren van alle taak- en procesautomatiseringsactiviteiten. De planner verzamelt en prioriteert automatiseringsverzoeken vanuit de hele onderneming en beheert alle activiteiten van aanvraag tot voltooiing. De Automation Planner analyseert bots en workflows en zorgt voor AI-aanbevelingen om de automatisering binnen de onderneming te verbeteren.

“RPA is een essentieel onderdeel van de moderne workforce dat snelheid en nauwkeurigheid levert die de mens niet kan evenaren. Maar de waarde van RPA wordt verminderd wanneer het als silo afzonderlijk van de rest van de workforce wordt behandeld,” zegt Malcolm Ross, Deputy CTO bij Appian. “Onze integratie met Automation Anywhere is bedoeld om het voor onze gezamenlijke klanten gemakkelijk te maken om hun digitale workforce te schalen en te beheren naast hun menselijke workforce.”

